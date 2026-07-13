سليمان وهدان: جهاز مستقبل مصر يحقق الأمن الغذائي ويقلل فاتورة الاستيراد

وافق النائب سليمان وهدان على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.

وقال وهدان إن مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا جديدًا في الإدارة يعتمد على محاربة البيروقراطية، مع الالتزام الكامل بالرقابة والحوكمة والشفافية، بما يضمن مرونة اتخاذ القرار وسرعة التنفيذ لتحقيق المستهدفات التنموية.

وأكد أن الهدف الأساسي من إنشاء الجهاز يتمثل في تعزيز الأمن الغذائي للدولة، وزيادة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق عائدًا مباشرًا للمواطن.



وأضاف أن هناك من اعتاد النظر إلى كل مشروع وطني بعين التشكيك والريبة، مشددًا على أن دور مجلس النواب لا يقتصر على إصدار التشريعات، وإنما يمتد إلى كشف الحقائق ومواجهة حملات التضليل التي تستهدف هدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأشار وهدان إلى أن مشروع القانون يحقق فلسفة «الشباك الواحد» في إنجاز الإجراءات، وهي تجربة أثبتت نجاحها في العديد من الدول، وأسهمت في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.