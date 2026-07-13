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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

زعيم الأغلبية البرلمانية يوافق مبدئيا على تعديلات قانون جهاز مستقبل مصر

النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب
النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى
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أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي.

وقال عبد الجواد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الجميع يتفق على أهمية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وما حققه من نجاحات ملموسة في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التي أسهمت في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، وهو ما يؤكد أهمية وجود إطار تشريعي ينظم عمل الجهاز ويضمن استدامة نجاحه.

وأضاف أن مشروع القانون منذ إحالته إلى اللجنة المشتركة شهد نقاشات موسعة، حيث أثيرت العديد من المخاوف المتعلقة باتساع الصلاحيات، وضرورة وجود آليات واضحة للرقابة والمحاسبة، إلى جانب التخوف من احتمالات الاستحواذ على بعض الأنشطة أو التأثير على مبدأ المنافسة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن المناقشات داخل اللجنة كانت جادة ومسؤولة، وانتهت إلى إدخال تعديلات جوهرية حققت التوازن المطلوب بين تمكين الجهاز من أداء دوره التنموي، وبين وضع إطار حاكم يضمن الشفافية والحوكمة والرقابة.

وأشار إلى أن مشروع القانون بصيغته النهائية نجح في تحقيق الغاية الأساسية منه، وهي إنشاء كيان قادر على جذب الاستثمارات ودعم التنمية، مع إخضاع الجهاز لكافة صور الرقابة المالية، ووضع ضوابط واضحة من خلال المواد المستحدثة، بما يعزز الثقة في أدائه ويضمن حسن إدارة موارده.

وشدد عبد الجواد على أن الفلسفة التي استقرت عليها اللجنة تؤكد أن جهاز مستقبل مصر سيكون شريكًا في تحقيق التنمية ودعم القطاع الخاص، وليس محتكرًا للأنشطة الاقتصادية، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.

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