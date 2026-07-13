سوسن بدر تكشف تفاصيل دورها في " بنت وداد"l خاص

أكدت الفنانة سوسن بدر انها بدأت تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل بنت وداد، والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني.

وقالت سوسن بدر في تصريحات خاصة: العمل تدور أحداثه في10 حلقات، في إطار اجتماعي رومانسي، ويعتمد علي الايقاع السريع، وأقدم دور سيكون مفاجأة للجمهور .

وأضافت سوسن بدر : دوري مركب وملىء بالتناقضات مزيج بين القسوه والطيبة والضعف والقوة.

مسلسل بنت وداد، من بطولة سوسن بدر، هنا الزاهد، محمد علاء، بسنت شوقي، ومن إخراج محمد بكير، ومن تأليف أحمد عادل، ومن إنتاج مها سليم.

إذما:

وكان آخر أعمال سوسن بدر هو فيلم اذما، والذي يعرض حاليًا في السينمات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد داود.