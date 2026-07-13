قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وقفها احتياطيًا عن ممارسة المهنة.. محامية سوهاج تكشف كواليس منعها من دخول جلسة بالمحكمة وتتقدم بشكوى لـ "القومي للمرأة"
تعيين العقيد أح أحمد عتمان متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة
أمام الأهرامات.. شاكيرا تختتم رحلتها في مصر
قدمت أداء مشرفا..سفير فرنسا: شاهدت مباراة مصر على أحد المقاهي
كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأفريقية.. البطولة الجديدة التي تعيد تشكيل خريطة المنافسات في القارة
الزمالك ينتظر 600 ألف دولار مكافأة أفريقيا خلال أيام
سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن
مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة
مدرب سويسرا: لعبنا ضد الأرجنتين والحكم وتقنية الفيديو.. ولم نستحق الخروج
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح
بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
لوفيجارو الفرنسية تبرز اكتشاف مقبرة عمرها 3000 عام في الأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سوسن بدر تكشف تفاصيل دورها في " بنت وداد"l خاص

سوسن بدر
سوسن بدر
أحمد البهى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكدت الفنانة سوسن بدر  انها بدأت تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل بنت وداد، والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني.

وقالت سوسن بدر في تصريحات خاصة: العمل تدور أحداثه في10 حلقات، في إطار اجتماعي رومانسي، ويعتمد علي الايقاع السريع، وأقدم  دور سيكون مفاجأة للجمهور .

وأضافت سوسن بدر : دوري مركب وملىء بالتناقضات مزيج بين القسوه والطيبة والضعف والقوة.

مسلسل بنت وداد، من بطولة سوسن بدر، هنا الزاهد، محمد علاء، بسنت شوقي، ومن إخراج محمد بكير، ومن تأليف أحمد عادل، ومن إنتاج مها سليم. 

إذما: 

وكان آخر أعمال سوسن بدر هو فيلم اذما، والذي يعرض حاليًا في السينمات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد داود. 

الفنانة سوسن بدر سوسن بدر مسلسل بنت وداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

عموتة

عموتة يفتح الباب أمام رحيل لاعب الأهلي الأجنبي

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دعاء الفجر لقضاء الحاجة

دعاء الفجر لقضاء الحاجة.. أفضل الأدعية المستجابة بعد صلاة الفجر لتحقيق الأمنيات وتيسير الأمور

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف: مجلس الدولة صرح قضائي وقانوني له مكانته في بنيان منظومة العدالة

جانب من الاجتماع

مصر تبحث مع العمل الدولية خارطة إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية

جهود تحسين مستوي النظافة بكحافظة الاسكندرية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ الإسكندرية ورئيس شركة المقاولون العرب جهود تحسين مستوى النظافة بالمحافظة

بالصور

عدم النوم عند الأطفال.. هذا الطعام فعال للتخلص من الأرق

عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق

سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن

فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة

فوائد المورينجا الصحية..إليك الأمراض التى قد تشفيك منها

فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها

لليوم الثالث على التوالي.. تضامن الشرقية يواصل تدريب الرائدات الاجتماعيات لدعم مستفيدي "تكافل وكرامة"

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد