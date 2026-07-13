قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النواع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها
وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 25 حملة تفتيشية بـ 10 محافظات وإحالة 75 حالة للشئون القانونية
البحرين تتصدى لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية
منها طرح الشركات بالبورصة.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عدداً من الملفات
تطوير الكوادر الوطنية.. الاتحاد السعودي يُصدر قرارًا جديدًا بشأن الأجهزة الفنية
بعد وقفها احتياطيًا عن ممارسة المهنة.. محامية سوهاج تكشف كواليس منعها من دخول جلسة بالمحكمة وتتقدم بشكوى لـ "القومي للمرأة"
تعيين العقيد أح أحمد عتمان متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة
أمام الأهرامات.. شاكيرا تختتم رحلتها في مصر
قدمت أداء مشرفا..سفير فرنسا: شاهدت مباراة مصر على أحد المقاهي
كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأفريقية.. البطولة الجديدة التي تعيد تشكيل خريطة المنافسات في القارة
الزمالك ينتظر 600 ألف دولار مكافأة أفريقيا خلال أيام
سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يفتتح السوق الحضاري الجديد ببني مزار

محافظ المنيا يفتتح السوق
محافظ المنيا يفتتح السوق
ايمن رياض
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، السوق الحضاري الجديد بمدينة بني مزار، في إطار رؤية الدولة لتطوير الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية متكاملة، بما يسهم في تنظيم الحركة التجارية، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، وتحقيق السيولة المرورية، تيسيرًا على المواطنين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن السوق الحضاري الجديد مقام على مساحة 12 ألفًا و600 متر مربع، بمشاركة مجتمعية من شركة الاتحاد للأعلاف و الزيوت و الصابون ويضم السوق 300 باكية مخصصة لمختلف الأنشطة التجارية بالجملة والتجزئة، إلى جانب وحدة لإدارة السوق، ووحدة مرافق متكاملة، ومسجد، ودورات مياه، فضلًا عن ممرات واسعة، ومنظومة إنارة حديثة، ونظام تأمين متكامل، بما يضمن سهولة الحركة وتقديم الخدمات في بيئة تجارية حديثة وآمنة.

وأشار كدواني إلى أن إنشاء السوق يأتي في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية التي كانت تتسبب في التكدسات المرورية والإشغالات، مؤكدًا أن نقل الأنشطة التجارية إلى السوق الجديد يسهم في تحقيق السيولة المرورية، خاصة بشارعي بورسعيد والجمهورية، إلى جانب تحسين المشهد الحضاري بمدينة بني مزار.

وخلال جولته داخل السوق، حرص المحافظ على تفقد الباكيات، والالتقاء بالتجار ومشاركتهم فرحة افتتاح السوق، مؤكدًا أن نجاح السوق يعتمد على تعاون الجميع في الحفاظ عليه والالتزام بالضوابط المنظمة للعمل داخله، بما يضمن استدامته وتحقيق أقصى استفادة منه، ليصبح نموذجًا رائدًا للأسواق الحضارية الحديثة على مستوى محافظة المنيا.

حضر الافتتاح النائب إيهاب خالد فتح الباب، والدكتور حمادة حلبي، والنائب محمود عبد الحفيظ، أعضاء مجلس النواب، وممثلو شركة الاتحاد للأعلاف و الزيوت والصابون، وإكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

المنيا محافظ المنيا السوق بنى مزار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

عموتة

عموتة يفتح الباب أمام رحيل لاعب الأهلي الأجنبي

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أسعار العملات العملات العربية والأجنبية

أسعار العملات العربية والأجنبية رسميا في مصر اليوم

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ اسوان

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ أسوان احتياجات المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة ومعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف: مجلس الدولة صرح قضائي وقانوني له مكانته في بنيان منظومة العدالة

جانب من الاجتماع

مصر تبحث مع العمل الدولية خارطة إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية

بالصور

عدم النوم عند الأطفال.. هذا الطعام فعال للتخلص من الأرق

عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق

سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن

فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة

فوائد المورينجا الصحية..إليك الأمراض التى قد تشفيك منها

فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها

لليوم الثالث على التوالي.. تضامن الشرقية يواصل تدريب الرائدات الاجتماعيات لدعم مستفيدي "تكافل وكرامة"

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد