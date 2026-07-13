بسبب مرجيحة.. تفاصيل مصرع شقيقتين خلال لهوهما داخل المنزل بالعدوة بالمنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لمصرع صغيرتين إثر انهيار عمود من الطوب البلوك داخل منزل بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا اثناء لعب المرجيحة ، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار عمود بلوك داخل أحد المنازل بمركز العدوة، ووجود حالتي وفاة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع الطفلتين الشقيقتين رودينا. خ 5 سنوات، وعزة. خ 3 سنوات، إثر إصابتهما بتهشم في الرأس، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلتين كانتا تلهوان داخل المنزل، وقامتا بربط حبل في عمود من البلوك لاستخدامه كمرجيحة، إلا أن العمود لم يكن مثبتًا بشكل يتحمل قوة الشد فسقط عليهما، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وانتقل فريق من جهات التحقيق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، حيث جرى فحص مكان الواقعة والاستماع إلى أقوال أسرة الطفلتين وعدد من الشهود، كما كلفت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وبعد الانتهاء من مناظرة الجثمانين واستكمال الإجراءات القانونية، صرحت جهات التحقيق بدفنهما، فيما خيمت حالة من الحزن على أهالي القرية، الذين شيعوا جثماني الطفلتين وسط حالة من الصدمة والأسى بعد رحيلهما