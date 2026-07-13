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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ألف إيطالي يحتشدون في مهرجان «آرتشوا» للاستماع إلى زاهي حواس

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
محمد الاسكندرانى
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وسط أجواء احتفالية حاشدة، ألقى عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، محاضرة علمية وتاريخية كبرى مساء أمس الأحد في مدينة آرتشوا الإيطالية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ثقافي إيطالي ضخم شهد حضوراً جماهيرياً غفيراً تجاوز الألف مواطن من عشاق الحضارة المصرية القديمة.

السيرة الجدلية للملكة كليوباترا

وتناول الدكتور زاهي حواس في حديثه طيفاً من الأسرار والحقائق التاريخية، مسلطاً الضوء على السيرة الجدلية للملكة كليوباترا، ومستعرضاً أحدث الاكتشافات الأثرية العالمية التي نجحت البعثات المصرية في الكشف عنها مؤخراً بمدينتي الأقصر وسقارة.
كما تطرق حواس إلى ملف استرداد الآثار المصرية المهربة في الخارج والمجهودات الدولية والمحلية المبذولة في هذا الصدد لحماية الهوية التراثية.

وعلى هامش المهرجان، حظي عالم الآثار المصري باهتمام إعلامي واسع؛ حيث سجل سلسلة من الأحاديث الصحفية واللقاءات التليفزيونية مع كبرى وسائل الإعلام الإيطالية والأوروبية، والتي ركز خلالها على إرسال رسالة طمأنينة وتأكيد على أمن مصر، واختتم حواس كلمته بدعوة الشعب الإيطالي لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بمصر، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير.

الدكتور زاهي حواس مدينة آرتشوا الإيطالية مهرجان ثقافي إيطالي حواس محاضرات زاهي حواس

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