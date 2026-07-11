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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«مؤسسة زاهي حواس» تواصل جولات دورة الآثار الإسلامية بقلعة صلاح الدين

مؤسسة زاهي حواس
مؤسسة زاهي حواس
محمد الاسكندرانى
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واصلت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية الرابعة في الآثار الإسلامية، حيث نظّمت الجولة الميدانية الثانية للمجموعة الثانية بمنطقة آثار قلعة صلاح الدين الأيوبي، بمشاركة واسعة من طلاب وخريجي كليات الآثار والإرشاد السياحي والتاريخ، إلى جانب عدد من الباحثين والمهتمين بالتراث الإسلامي.

 

السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي

وقال علي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث ان الجولة بدأت  بالتعريف بالسلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، مؤسس القلعة، والدور التاريخي لهذا الصرح الذي ظل على مدار ما يقرب من سبعة قرون يمثل القلب السياسي والعسكري لمصر، حتى استكمله السلطان الكامل الأيوبي متخذاً منه مقراً رسمياً لإدارة الدولة.


وقدم الشرح الأثري خلال الجولة الأستاذ عبد الله طه الشيخ، الباحث الأثري ومدير التدريب بالمؤسسة ، حيث اصطحب المشاركين في جولة علمية متكاملة تناولت تاريخ القلعة وتطورها العمراني وقيمتها الأثرية، وشملت الزيارة دار الضرب (الضربخانة) كواحدة من أهم المنشآت الاقتصادية التي ارتبط بها سك العملة وتطورت عبر العصور لا سيما في عهد الوالي إبراهيم باشا القبطان وعصر محمد علي باشا، كما تضمنت الجولة زيارة جامع الناصر محمد بن قلاوون، وبئر يوسف، وسجن القلعة، وجامع سارية الجبل، إلى جانب شرح تفصيلي لبرجي الرملة والحداد ودورهما الدفاعي، بالإضافة إلى زيارة متحف الشرطة القومي، وجامع محمد علي باشا الذي صممه المهندس يوسف بوشناق.

وأكدت المؤسسة أن هذا التدريب الميداني يمثل ركيزة أساسية في برامجها العلمية لربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي صوناً للحضارة المصرية، وأعربت المؤسسة عن تقديرها للأستاذ الدكتور محمد المنشاوي، المشرف العام على منطقة آثار القلعة، والسادة المفتشين، لتسهيلهم إجراءات الزيارة وتوفير الدعم العلمي للمشاركين، كما شكرت المؤسسة فريق التنظيم المكون من: حبيبة أيمن، وفرحة عصام، ونورهان حجاج، ومحمد السيد، على جهودهم في تنسيق ومتابعة الفعالية لخروجها بمظهر لائق.

مؤسسة زاهي حواس للآثار مؤسسة زاهي حواس قلعة صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين الأيوبي كليات الآثار كليات الآثار والإرشاد السياحي حواس الآثار الإسلامية

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