محمد صلاح: أشكر الرئيس السيسي على الدعم.. وربنا يكرمنا ونقدر نحقق بطولات الفترة الجاية

وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمه للمنتخب.

وقال محمد صلاح: "أشكرك يا ريس على دعمك الكامل لينا، ومفيش تكريم أحسن من ده للاعبي المنتخب، ولاعبي منتخب مصر رجالة".

وأضاف محمد صلاح: "أشكر لاعبي المنتخب وأقول لهم دي البداية للكرة المصرية كي تعود للمحافل العالمية، وربنا يكرمنا والناس فرحت باللي إحنا عملناه ونقدر نحقق بطولات المرحلة المقبلة".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، بمدينة العلمين، اليوم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية؛ تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط.

وقد التُقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس السيسي بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري.