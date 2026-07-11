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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المنزلاوي: رسائل الرئيس السيسي خارطة طريق لاكتشاف المواهب وبناء جيل جديد من الأبطال

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، وتكريمهم تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف خلال بطولة كأس العالم 2026، يعكس رؤية الدولة المصرية في تقدير أصحاب الإنجازات، وترسيخ ثقافة التميز والإبداع باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

تكريم منتخب مصر

وقال المنزلاوي، في تصريح اليوم، إن التكريم الرئاسي لم يكن مجرد احتفاء بإنجاز رياضي، بل حمل رسائل استراتيجية تؤكد أن الدولة تنظر إلى الرياضة باعتبارها أحد مسارات بناء الإنسان المصري، وأداة مهمة لتعزيز الانتماء وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والإصرار على النجاح.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وجود «كشافين متجردين» لاكتشاف المواهب في مختلف أنحاء الجمهورية يعكس إيمان القيادة السياسية بأن مصر تمتلك رصيدًا هائلًا من الطاقات الشابة، وأن حسن اكتشاف هذه المواهب ورعايتها هو الضمان الحقيقي لاستمرار الإنجازات الرياضية خلال السنوات المقبلة.

وأشار المنزلاوي إلى أن الدولة وفرت خلال السنوات الأخيرة بنية تحتية رياضية متطورة، واستثمرت في إنشاء وتطوير المدن والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب، وهو ما يهيئ بيئة قادرة على احتضان الموهوبين وصناعة أبطال ينافسون في أكبر البطولات الإقليمية والدولية.

وأكد أن المنتخب الوطني قدم نموذجًا مشرفًا في الالتزام والروح القتالية والتمسك بحلم المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما أكسبه احترام الجماهير داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة الشباب المصري على تحقيق الإنجاز متى توافرت له الثقة والدعم والتخطيط السليم.

تكريم المنتخب الوطني

وشدد المنزلاوي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذا النجاح إلى مشروع وطني متكامل لاكتشاف المواهب وصقلها، بالتعاون بين مؤسسات الدولة والاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب، بما يضمن استدامة الإنجازات وتعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

وأضاف أن تكريم الرئيس السيسي للمنتخب يمثل رسالة واضحة لكل شاب مصري بأن الدولة تفتح أبوابها أمام المتميزين، وتؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، وأن صناعة الأبطال تبدأ بالإيمان بالموهبة، ورعايتها، ومنحها الفرصة الكاملة لتحقيق النجاح ورفع علم مصر في المحافل الدولية.

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