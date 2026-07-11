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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل من النيابة العامة ضد متهم في تسريب امتحان مادة بالثانوية العامة

النائب العام
النائب العام
كتب محمد عبدالله :
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تلقت النيابة العامة إخطارًا بورود بلاغ إلى قسم شرطة مصر القديمة، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام شخص بقراءة أسئلة وإجابات امتحان إحدى مواد الثانوية العامة، حال وجوده داخل محطة وقود، بالتزامن مع انعقاد الامتحان.

تم ضُبط المتهم، وبمواجهته أقر بأن شقيقه يؤدي امتحان المادة بإحدى لجان الثانوية العامة، وأنه تمكن من الدخول إلى إحدى المجموعات عبر تطبيق "تليجرام" التي تتداول أسئلة الامتحان وإجاباته، وكان يملي تلك الإجابات إلى شقيقه باستخدام سماعة أذن صغيرة؛ بقصد مساعدته على الغش أثناء أداء الامتحان.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبفحص أحد الهاتفين المضبوطين بحوزة المتهم، تبين وجود تطبيق «تليجرام»، وبالدلوف إليه عُثر على صفحة تضمنت محادثات أُرسلت خلالها صور لورقة الامتحان وإجاباته، كما تبين من فحص الذاكرة الإلكترونية المقدمة احتواؤها على مقطع مرئي يوثق الواقعة، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وقررت إرسال الهاتفين إلى الجهة المختصة لفحص محتواهما الرقمي، واستدعاء أحد المختصين بالإدارة التعليمية لسؤاله، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة استمرار تصديها بكل حسم لمحاولات الغش وتسريب الامتحانات، حفاظًا على سير العملية التعليمية.

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