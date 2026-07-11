المرض ينتشر بسرعة| إصابة مواطن أمريكي بـ إيبولا في الكونغو الديمقراطية

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم تسجيل إصابة مواطن أمريكي يعمل لدى منظمة إنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بفيروس إيبولا، في ظل تفشي متسارع للمرض في البلاد.

وأوضحت المراكز أنها تتعاون مع جهة عمل المصاب والسلطات الصحية الأمريكية والكونغولية لتتبع المخالطين ومنع انتقال العدوى، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، حسبما ذكرت شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية اليوم السبت.

كانت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت، في وقت سابق، أن التفشي الحالي هو الأسرع نموا في القارة، مع تسجيل 1830 إصابة مؤكدة و648 وفاة في الكونغو، إضافة إلى رصد حالات في أوغندا.

يعود التفشي الحالي، الذي أُعلن عنه رسميا في 15 مايو الماضي، إلى فيروس بونديبوجيو النادر، الذي لا يتوافر له حتى الآن لقاح أو علاج معتمد، بينما بدأت مؤخرا تجارب سريرية لتقييم علاجات محتملة. كما أسهم النزاع الدائر في شرق الكونغو في تفاقم انتشار المرض وإعاقة جهود الاستجابة الصحية.