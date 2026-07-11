خلينا ميسي يبكي.. أحمد موسى: احنا دهسنا الارجنتين رغم دعم الصهاينة والفيفا لهم

علق الإعلامي احمد موسى، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال، واستقبال الجماهير للأبطال في العلمين .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منتخب مصر فرحنا في المونديال والعالم كله بيتكلم عن مباراة منتخب مصر والأرجنتين".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" احنا دهسنا الارجنتين رغم دعم الصهاينة والفيفا وطاقم التحكيم لهم واحنا اللي خلينا ميسي يبكي وهيثم خسن محدش عرف يوقفه من لاعبي الارجنتين واحنا سفلتنا الارجنتين".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"الرئيس كرم المنتخب المصري ومنحهم كاس الفخر والاعتزاز ونحن قدما كرة جميلة ونتمتع بروح رياضية واخلاقيات".



