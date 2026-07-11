أحمد موسى: احتفالية جماهيرية كبرى باستاد القاهرة لتكريم منتخب مصر خلال يومين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تستعد لتنظيم احتفالية شعبية كبرى للمنتخب الوطني على استاد القاهرة الدولي خلال اليومين المقبلين، بمشاركة جماهير وعشاق الفراعنة من مختلف محافظات الجمهورية، احتفاءً بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في كأس العالم 2026.

وأوضح موسى أن الاحتفالية الجديدة تأتي بعد التكريم الذي أقيم في مدينة العلمين، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل الاحتفاء بأبطال المنتخب تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف أسعد المصريين وحقق إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي المنتخب يستحقون كل التقدير والفخر، مشيدًا بما قدموه من شجاعة وتألق رفع اسم مصر في المحفل العالمي.