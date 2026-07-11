وكيل زراعة الشيوخ: استقبال الرئيس السيسي لأبطال منتخب مصر رسالة تقدير تبرز قيمة الإنجاز الوطني

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبي منتخب مصر، بعد الأداء المشرف والبطولي الذي قدموه في بطولة كأس العالم، يحمل دلالات وطنية وإنسانية بالغة الأهمية، ويعكس حرص القيادة السياسية على تكريم كل من يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وأضاف أن هذا الاستقبال الرئاسي يمثل رسالة تقدير واضحة لأبناء الوطن الذين جسدوا روح الإصرار والانتماء، وقدموا نموذجا يحتذى به في الالتزام والروح القتالية، مؤكدا أن ما حققه المنتخب يعد مصدر فخر لكل المصريين، ويبرهن على قدرة الشباب المصري على تحقيق الإنجازات عندما تتوافر الإرادة والدعم.

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح،أن اهتمام الرئيس السيسي بتكريم الأبطال يعزز ثقافة التميز ويحفز الأجيال الجديدة على الاجتهاد في مختلف المجالات، سواء الرياضية أو العلمية أو الثقافية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواصل دعمها للرياضة باعتبارها إحدى أدوات بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني.

وقال إن هذه اللفتة الرئاسية تعكس نهجا ثابتا في تقدير المتميزين، وترسخ قيم الوفاء والعرفان لكل من يساهم في رفع راية مصر وتحقيق إنجازات تليق بمكانتها الإقليمية والدولية.