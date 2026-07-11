الفضالي: تكريم الرئيس السيسي بعثة المنتخب الوطني رسالة قوية بدعم القيادة السياسية للرياضة

أشاد المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، في مدينة العلمين، عقب انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ومنح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال الفضالي، في بيان له، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هو أول من وجه بضرورة أن يكون المدير الفني لمنتخب مصر وطنيا، وهذا يؤكد مدى رؤيته الثاقبة وثقته الكبيرة في المدرب الوطني وإيمانه بأن المدرب الوطني هو أكثر قربا من اللاعب المصري عن المدرب الأجنبي لأنه يعرف إمكانية ويستطيع أن يتعامل معه.

وأضاف رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال أن استقبال الرئيس السيسي بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بمثابة رسالة قوية من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، بأن الدولة المصرية والشعب المصرى كله يقف خلف المنتخب المصرى وأنه على ثقة كبيرة في أنه قادر على إسعاد 120 مليون مواطن مصر خلال الفترة القادمة، وأن الدولة المصرية تدعم الرياضة في مصر بشكل قوي.

وأوضح أن هناك تحديات تنتظر المنتخب المصري خلال الفترة القادمة، ولعل أبرزها بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2027، حيث لن يتنازل الشعب المصري عن حصد هذه الكأس بعد ظهور المنتخب المصري بشكل مشرف في بطولة كأس العالم ونجاحه في اللعب بكل ندية تجاه المنتخبات الكبيرة في كأس العالم، وآخرها منتخب الأرجنتين الذي قدم أمامه مباراة بطولية نال فيها احترام العالم وشرف المصريين والعالم العربي كله.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال، تقدم بمذكرة احتجاج رسمي إلى "الفيفا" بشأن الأخطاء التحكيمية الفادحة في مباراة مصر والأرجنتين في بطولة كأس العالم، والمطالبة بوقف الحكم الفرنسي الذي أدار هذه المباراة وصرف التعويض المناسب للمنتخب الوطني نتيجة الاعتداء على حق اللاعبين والمنتخب وعرقلة وصوله إلى دور الـ 18، مشيرا إلى أن المذكرة لا تزال محل الدراسة حتى الآن في مقر الفيفا في زيورخ بسويسرا.

وشدد على ضرورة تقديم الفيفا اعتذارا رسمياً للمصريين والمنتخب الوطني عما وقع من أخطاء كان لها تأثير مادي ومعنوي على المنتخب الوطني وغيرها من المنتخبات الأخرى التي قد تفقد الثقة في الفيفا إذا لم تبادر وتأخذ بزمام المبادرة حتى تعايش مشاعر الملايين في كل مكان في العالم.