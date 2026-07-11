قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لـ المنتخب الوطني: أدخلتم البهجة والفرحة على قلوب المصريين
أول تعليق من وزير الرياضة بعد تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر .. جوهر نبيل لـ صدى البلد : التكريم الرئاسي يحمل قيمة معنوية كبيرة
طالبة ثانوية تصطحب الكتب بالعناية المركزة بمستشفى قنا استعدادا للامتحان
لقطات من استقبال الرئيس السيسي لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم
أحمد موسى: احتفالية جماهيرية كبرى باستاد القاهرة لتكريم منتخب مصر خلال يومين
مكافأت بالجملة للأندية المصرية عقب مشاركة اللاعبين في كأس العالم
صحيفة أمريكية: اتفاق إيران النووي على المحك.. إدارة ترامب تتحدث عن سيناريوهات بديلة
الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر بـ العلمين ..نواب: رسالة دعم للرياضة المصرية..وتجسيد لاهتمام الدولة بتقدير كل نموذج ناجح
الحفني يتابع ميدانيًا جاهزية مطار العلمين لاستضافة معرض الطيران الدولي
انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح أعلى كوبري الشارع الجديد بشبرا الخيمة
مصر وتركيا تتحركان لخفض التوتر.. دعم مفاوضات واشنطن وطهران ورفض تهجير الفلسطينيين
دفعات جديدة لدخول الأكاديمية والكليات العسكرية.. شروط القبول 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: اتفاق إيران النووي على المحك.. إدارة ترامب تتحدث عن سيناريوهات بديلة

دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الإدارة الأمريكية أصبحت أقل تفاؤلًا بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، في ظل تزايد الحديث داخل الإدارة عن سيناريوهات بديلة، تشمل تشديد الضغوط على طهران، مع استمرار الخلافات بشأن برنامجها النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران بات أمراً مستبعداً بشكل متزايد، في اعتراف نادر بأن أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية للرئيس، والمتمثل في الحد من برنامج طهران النووي، قد لا يكون قابلاً للتحقيق عبر محادثات السلام.

وقال المسئولون إنه على إيران إصدار بيان تُعلن فيه فتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار على السفن، بينما أشار أحد المسئولين إلى وجود عواقب وخيمة في حال عدم تقديم هذا الوعد بحلول اليوم، السبت، بينما لم يُشر آخرون إلى وجود موعد نهائي محدد.

وتثير هذه التصريحات تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس ترامب يستعد لتغيير جذري آخر في استراتيجيته بعد إعلانه انتهاء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتشمل الخيارات المتاحة أمام ترامب استئناف الحرب الشاملة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، أو إبرام اتفاق لا يحقق جميع مطالبه، أو الانسحاب من الصراع، وهو ما قد يثير شكوكًا بشأن مستقبل السيطرة على مضيق هرمز.

وقال ترامب للصحفيين يوم الأربعاء الماضي: "إنهم ينتهكون الاتفاق يومياً، يكذبون، يغشون، ويقتلون الناس. لن يصنعوا سلاحاً نووياً بموجب اتفاقنا، لكنني لا أعرف إن كنا سنتوصل إلى اتفاق".

وبموجب اتفاق سلام مؤقت أُبرم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي، تعهدت طهران باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف الملاحة البحرية وضمان العبور الآمن للسفن التجارية. غير أن متشددين في إيران اعتبروا أن الاتفاق يُبقي السيطرة على مضيق هرمز بيد طهران، بينما أشارت تقارير إلى تعرض سفن تجارية لا تلتزم بالمسارات المحددة لإطلاق النار.

وقال مسئولون أمريكيون رفيعو المستوى إنه إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق - الذي منحها منافع مالية مقابل إعادة فتح المضيق - فإن الأمل ضئيل في التوصل إلى اتفاق أكثر تعقيداً للتخلص من المواد النووية الإيرانية وفرض قيود طويلة الأمد على برنامجها النووي.

وفي غضون ذلك، قال أحد المسئولين إن إيران أبلغت الولايات المتحدة مؤخرًا بأن إطلاق النار على السفن التجارية كان خطأً، وأن على الجانبين مواصلة المفاوضات.

وأضاف المسئولون أنه لا يمكن إبرام اتفاق نووي إذا لم تسلم إيران الولايات المتحدة السيطرة على مخزونها من اليورانيوم المخصب المدفون.

وأوضحوا أنه لدى الولايات المتحدة خيارات عسكرية منخفضة التكلفة لمنع الوصول إلى المواد النووية بشكل دائم، على الرغم من وجود مخاوف منذ فترة طويلة من أن تواجه واشنطن صعوبة في تحديد كمية اليورانيوم التي ستُدمر في حال وقوع هجوم.

وبموجب الاتفاق المؤقت، أمام الطرفين 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي، مع إمكانية تمديد هذه المدة. 

ولم تقدم إيران أي تعهدات صريحة بتقليص برنامجها النووي في الاتفاق المؤقت، لكنها التزمت بتوصل الطرفين إلى حل مُرضٍ للتعامل مع مخزونها الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب.

كما نص الاتفاق على التزام الولايات المتحدة وإيران بالحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بالعمل النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة خلال فترة المفاوضات.

كما أعادت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على إيران كانت قد علّقتها مؤقتًا، بما أتاح لطهران بيع النفط في الأسواق العالمية وتحصيل عائداته بالدولار، بالتزامن مع استئناف الضربات العسكرية.

وقال مسئولون إن واشنطن وجّهت توبيخًا لإيران بعد اتهامها بانتهاك مذكرة التفاهم المؤقتة التي كانت قد خففت القيود المالية المفروضة على تلك المبيعات.

ويأتي هذا التشاؤم في أعقاب أيام من التوترات والمواجهات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية، وهو ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار أوامر بتنفيذ واحدة من أعنف موجات القصف منذ أشهر.


 

صحيفة وول ستريت الإدارة الأمريكية دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار والريال السعودي والعملات اليوم الخميس

استخراج تصريح سفر

طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

بالصور

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد