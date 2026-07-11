أفشة يظهر في صورة جماعية مع الجهاز الفني والطبي بمعسكر الأهلي

شارك محمد مجدي “أفشة”، لاعب النادي الأهلي، متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل معسكر الفريق، ظهر خلالها برفقة عدد من أعضاء الجهاز الفني والطبي في أجواء يسودها الود والابتسامات.

وأظهرت الصورة تجمعًا داخل مقر المعسكر حول مائدة تضم وجبات خفيفة وفواكه، في لقطة تعكس الروح الإيجابية والانسجام بين أفراد منظومة الأهلي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحرص أفشة على نشر الصورة، التي لاقت تفاعلًا واسعًا من جماهير الأهلي، التي أشادت بالأجواء العائلية داخل الفريق وتمنت التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة

ويستعد مجلس ادارة النادي الأهلي لحسم عدة ملفات بشان صفقات الفريق للموسم الجديد.

ويسعى المجلس لإنهاء ملف تريزيجيه بعدما اقترب اللاعب من الرحيل.

وسيتم إعلان أسماء الراحلين وفي مقدمتهم أفشة ومحمد شريف.

كما سيتم التعاقد مع مهاجم أجنبي، حيث يسعى الاهلي بالتعاقد مع لاعبين عرب والأقرب مغربي.

ويعد سفيان بن جديدة هو الإسم رقم 1 للنادي الأهلي في مركز المهاجم وذلك بعد تعيين عموته مديرا فنيا للاهلي.

ويتم حاليا التفكير في ضم مدافع أجنبي حال رحيل أشرف داري.

ويبحث الأهلي عن لاعب فلسطيني يستطيع اللعب كجناح أيمن ولاعب وسط خلال المرحلة المقبلة.

ويستمر أحمد رضا مع الأهلي في الموسم الجديد مع استمرار إعارة كباكا والساعي.