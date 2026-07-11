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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الاتحاد السكندرى: نثمن تكريم الرئيس لنجوم منتخب مصر

تكريم الرئيس السيسي لنجوم منتخب مصر
تكريم الرئيس السيسي لنجوم منتخب مصر
القسم الرياضي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

علق محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندرى على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنجوم منتخب مصر الوطني بعد العودة من المونديال.

قال محمد سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك: بكل التقدير والاعتزاز، نُثمن الاستقبال الكريم والتكريم الذي خصّ به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر، في لفتة وطنية تعكس اهتمام القيادة السياسية بأبنائها، وتؤكد أن كل من يجتهد لرفع اسم مصر يجد التقدير والدعم من الدولة.

تابع: ويجسد هذا اللقاء حرص فخامة الرئيس على دعم الرياضة المصرية باعتبارها إحدى ركائز بناء الإنسان، وإيمانًا بأن الإنجازات الرياضية تمثل قوة ناعمة تعكس صورة مصر أمام العالم، وتُسهم في ترسيخ قيم الانتماء والعطاء والإصرار لدى الأجيال الجديدة.

واصل: لقد حمل هذا التكريم رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تحتفي فقط بالنتائج، وإنما تُقدر الجهد والإخلاص والالتزام، وتدعم أبناءها في مختلف المحافل، وهو ما يمثل حافزًا كبيرًا لجميع الرياضيين لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية مصر خفاقة في كل المنافسات.

أضاف: ونتوجه بخالص التحية إلى لاعبي منتخب مصر، والجهاز الفني والإداري والطبي ، على ما قدموه من أداء وروح وطنية ومسؤولية، مؤكدين أن الجماهير المصرية ستظل الداعم الأول لهم في مسيرتهم نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

استطرد: إن ما تشهده الرياضة المصرية من اهتمام ودعم غير مسبوق يعكس رؤية وطنية تؤمن بأهمية الاستثمار في الشباب والرياضة، وتؤكد أن بناء الإنسان المصري يظل في مقدمة أولويات الدولة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مختلف الألعاب والمنتخبات الوطنية.

وأردف: نسأل الله أن يحفظ مصر، وأن يوفق قيادتها الرشيدة، وأن يواصل منتخبنا الوطني كتابة صفحات جديدة من الإنجازات، ليظل علم مصر مرفوعًا في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

واختتم حديثه قائلا: تحيا مصر… قيادةً وشعبًا، وتحيا الرياضة المصرية دائمًا

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