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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب السادات: تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر رسالة تقدير تحفز الأجيال الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، وتكريمهم تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف خلال بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم الرياضة المصرية وترسيخ ثقافة تقدير المتميزين.

وأكد السادات، أن كلمات الرئيس السيسي حملت رسائل مهمة، أبرزها أن الرياضة لا تُقاس بنتيجة مباراة، وإنما بما تتركه من قيم الانتماء والانضباط والإصرار، وهو ما جسده المنتخب الوطني خلال مشواره في البطولة، حيث نجح في رسم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، وأعاد الثقة في قدرة الرياضة المصرية على المنافسة في المحافل الدولية.

وأشار الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس بشأن ضرورة وجود "كشافين متجردين" لاكتشاف المواهب تمثل خريطة طريق حقيقية لتطوير كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الضمانة الأساسية لاستمرار النجاحات الرياضية وصناعة أجيال جديدة قادرة على المنافسة.

ودعا رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى إطلاق مشروع وطني متكامل لاكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المحافظات، بالتنسيق بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والاتحاد المصري لكرة القدم، بما يضمن وصول الفرصة إلى جميع الموهوبين دون تمييز.

كما اقترح إنشاء مراكز إقليمية متخصصة لتطوير الناشئين وفق أحدث المعايير الفنية والعلمية، والاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية في مجالات التدريب والتأهيل البدني والنفسي، إلى جانب تعزيز الشراكة مع الأندية ومراكز الشباب لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وأكد السادات أهمية دعم الأجهزة الفنية الوطنية وتأهيلها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن النجاحات التي تحققت يجب أن تكون نقطة انطلاق لبناء منظومة رياضية أكثر احترافية واستدامة، تعتمد على التخطيط العلمي واكتشاف المواهب مبكرًا.

وأكد السادات،  على أن تكريم الرئيس للمنتخب الوطني يمثل رسالة تقدير لكل من يجتهد ويخلص في خدمة الوطن، وحافزًا للأجيال الجديدة لمواصلة العمل والتميز، مشددًا على أن الحفاظ على هذا الإنجاز يتطلب استمرار دعم الدولة، وتكاتف جميع المؤسسات الرياضية، وتنفيذ رؤية طويلة المدى لبناء منتخب قادر على المنافسة وحصد البطولات في المستقبل.

الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بطولة كأس العالم 2026

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