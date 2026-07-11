برلمانية: احتفاء الرئيس السيسي بالمنتخب يؤسس لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال

أكدت شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، ومنحهم كأس الجدارة والأوسمة التكريمية، يجسد تقدير الدولة المصرية لأبنائها الذين يقدمون نموذجًا مشرفًا في الإخلاص والانضباط والقتال من أجل اسم مصر، ويعكس إيمان القيادة السياسية بالدور الكبير للرياضة في بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني.

استقبال الرئيس للمنتخب

وقالت شيرين صبري إن كلمات الرئيس السيسي للاعبي المنتخب تجاوزت حدود الإشادة بإنجاز رياضي، وقدمت رؤية متكاملة لمستقبل الرياضة المصرية، تقوم على اكتشاف المواهب دون تحيز، وتوسيع قاعدة الاختيار، ومنح الكفاءات الحقيقية فرصتها الكاملة، بما يسمح ببناء أجيال متعاقبة من اللاعبين القادرين على تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بمكانتها.

وأضافت أن دعوة الرئيس إلى وجود «كشافين متجردين» للمواهب الشابة والصغيرة تمثل رسالة شديدة الأهمية لجميع المؤسسات الرياضية، بأن الموهبة والكفاءة يجب أن تكونا المعيار الوحيد للوصول إلى المنتخبات الوطنية، مؤكدة أن قرى ونجوع ومدن مصر تزخر بآلاف المواهب التي تحتاج فقط إلى من يكتشفها ويؤمن بقدراتها ويوفر لها الرعاية العلمية والفنية المناسبة.

انجاز المنتخب في كأس العالم

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن الدولة قطعت خلال السنوات الماضية خطوات واسعة في تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على احتضان المواهب، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه الجهود من خلال منظومة متكاملة لاكتشاف الموهوبين في سن مبكرة، تبدأ من المدارس ومراكز الشباب والأندية في مختلف المحافظات، وتضمن متابعة اللاعب وتطوير قدراته وفق أحدث الأساليب العلمية.

وشددت على أن المنتخب الوطني لم يصنع فرحة رياضية فقط، بل أعاد تقديم صورة حقيقية عن الشخصية المصرية أمام العالم؛ شخصية لا تستسلم، وتقاتل حتى اللحظة الأخيرة، وتفرض احترامها بالأداء والالتزام والروح، وهو ما عبّر عنه الرئيس السيسي بوضوح عندما أكد أن احترام الجماهير لما قدمه المنتخب يفوق في قيمته حسابات الفوز والخسارة.

وأكدت أن تكريم الرئيس للاعبين واستماعه إليهم وتناول الغداء معهم يحمل رسالة إنسانية ووطنية بالغة الدلالة، مفادها أن الدولة تقف خلف أبنائها وتقدر كل جهد مخلص يُبذل باسم مصر، وأن كل شاب يمتلك الموهبة والإرادة لديه فرصة حقيقية ليكون جزءًا من نجاح وطنه.

وقالت إن ما قدمه المنتخب في كأس العالم 2026 يجب أن يمثل بداية لمشروع رياضي أكثر طموحًا، مضيفة: «لدينا ملايين الشباب ومخزون هائل من المواهب، ومع رؤية الدولة ودعم الرئيس السيسي، نستطيع أن ننتقل من الاحتفاء بالإنجاز إلى صناعة الإنجاز بشكل مستدام، وبناء أجيال من الأبطال ترفع علم مصر في أكبر المحافل الدولية».