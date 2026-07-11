قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترقب لمحادثات روما.. إسرائيل توقف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان بضغط أمريكي
برلمانية إسبانية حاملة رضيعها داخل البرلمان الأوروبي: غزة تحولت إلى مقبرة مفتوحة
4 آلاف قتيل حصيلة ضحايا الزلازل في فنزويلا.. والأمم المتحدة تكثف جهود الإغاثة
أحمد السبكي: شمشون ودليلة ما اتكلفش بالدولارات ومش هبقى زي الفشارين
وجهة جديدة لـ محمد صلاح برعاية مصرية.. أين سيذهب قائد منتخب مصر؟
الداخلية السورية: سقوط خلية إرهابية نفذت تفجيرا ‏قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع
اللواء مجدى اللوزي لـ صدى البلد: تكريم الرئيس السيسي مكافآة لـ نجوم المنتخب على إنجاز المونديال
إدراج الموقع الإلكتروني للمتحف المصري الكبير على تطبيقات شركات المحمول
صورة للتاريخ.. الرئيس يصافح حارس المرمى مصطفى شوبير
تسهيلا للحجوزات .. مستشفى مصر للطيران تطلق تطبيق إلكتروني وتعلن مواعيد جديدة للعيادات
إبراهيم نورالدين عن تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر: عندنا 100 حسام حسن| خاص
"من صلاح إلى شوبير".. جوانب إنسانية لا تُنسى في لقاء الرئيس السيسي بـ "لاعبي الفراعنة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: احتفاء الرئيس السيسي بالمنتخب يؤسس لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال

استقبال المنتخب
استقبال المنتخب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكدت شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، ومنحهم كأس الجدارة والأوسمة التكريمية، يجسد تقدير الدولة المصرية لأبنائها الذين يقدمون نموذجًا مشرفًا في الإخلاص والانضباط والقتال من أجل اسم مصر، ويعكس إيمان القيادة السياسية بالدور الكبير للرياضة في بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني.

استقبال الرئيس للمنتخب

وقالت شيرين صبري إن كلمات الرئيس السيسي للاعبي المنتخب تجاوزت حدود الإشادة بإنجاز رياضي، وقدمت رؤية متكاملة لمستقبل الرياضة المصرية، تقوم على اكتشاف المواهب دون تحيز، وتوسيع قاعدة الاختيار، ومنح الكفاءات الحقيقية فرصتها الكاملة، بما يسمح ببناء أجيال متعاقبة من اللاعبين القادرين على تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بمكانتها.

وأضافت أن دعوة الرئيس إلى وجود «كشافين متجردين» للمواهب الشابة والصغيرة تمثل رسالة شديدة الأهمية لجميع المؤسسات الرياضية، بأن الموهبة والكفاءة يجب أن تكونا المعيار الوحيد للوصول إلى المنتخبات الوطنية، مؤكدة أن قرى ونجوع ومدن مصر تزخر بآلاف المواهب التي تحتاج فقط إلى من يكتشفها ويؤمن بقدراتها ويوفر لها الرعاية العلمية والفنية المناسبة.

انجاز المنتخب في كأس العالم

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن الدولة قطعت خلال السنوات الماضية خطوات واسعة في تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على احتضان المواهب، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه الجهود من خلال منظومة متكاملة لاكتشاف الموهوبين في سن مبكرة، تبدأ من المدارس ومراكز الشباب والأندية في مختلف المحافظات، وتضمن متابعة اللاعب وتطوير قدراته وفق أحدث الأساليب العلمية.

وشددت على أن المنتخب الوطني لم يصنع فرحة رياضية فقط، بل أعاد تقديم صورة حقيقية عن الشخصية المصرية أمام العالم؛ شخصية لا تستسلم، وتقاتل حتى اللحظة الأخيرة، وتفرض احترامها بالأداء والالتزام والروح، وهو ما عبّر عنه الرئيس السيسي بوضوح عندما أكد أن احترام الجماهير لما قدمه المنتخب يفوق في قيمته حسابات الفوز والخسارة.

وأكدت أن تكريم الرئيس للاعبين واستماعه إليهم وتناول الغداء معهم يحمل رسالة إنسانية ووطنية بالغة الدلالة، مفادها أن الدولة تقف خلف أبنائها وتقدر كل جهد مخلص يُبذل باسم مصر، وأن كل شاب يمتلك الموهبة والإرادة لديه فرصة حقيقية ليكون جزءًا من نجاح وطنه.

وقالت إن ما قدمه المنتخب في كأس العالم 2026 يجب أن يمثل بداية لمشروع رياضي أكثر طموحًا، مضيفة: «لدينا ملايين الشباب ومخزون هائل من المواهب، ومع رؤية الدولة ودعم الرئيس السيسي، نستطيع أن ننتقل من الاحتفاء بالإنجاز إلى صناعة الإنجاز بشكل مستدام، وبناء أجيال من الأبطال ترفع علم مصر في أكبر المحافل الدولية».

السيسي الرئيس السيسي منتخب مصر المنتخب الوطني البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

معتمد جمال

أمير هشام: معتمد جمال يطالب الزمالك بالحصول على مستحقاته المتأخرة

ترشيحاتنا

حفل شريف منير

شريف منير يحيي حفل «نوستالجيا» في دار الأوبرا يوم 27 يوليو

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

الإمارات تشارك بمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

منير مكرم

دعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة.. تفاصيل أزمة منير مكرم مع أمن نادي نقابة الممثلين

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد