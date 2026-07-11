ضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام منزله بالفيوم.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مزارع ، مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 17 يونيو المنقضى إكتشف سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام مسكنه بدائرة المركز .

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عامل – مقيم بذات الدائرة) أمكن ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.