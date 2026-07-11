ضبط قائد سيارة "ملاكي" لقيامه بآداء حركات إستعراضية بشمال سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بآداء حركات إستعراضية حال سيره بأحد الطرق بشمال سيناء معرضاً حياته والمواطنين للخطر .

تفاصيل الواقعه

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرةبمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش) ،وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه منذ عدة أشهر ،ونشر مقطع الفيديو على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات .

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.