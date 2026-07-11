الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 مستوطنين بعد الاعتداء على طاقم CNN في الضفة الغربية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال أربعة مستوطنين للاشتباه في اعتدائهم على طاقم تابع لشبكة CNN الأمريكية، خلال وجوده في قرية سنجيل بمحافظة بنيامين في الضفة الغربية.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يُشتبه في أن المستوطنين اعترضوا سيارة الطاقم الإعلامي وألحقوا بها أضرارًا، بعدما قاموا بتمزيق إطاراتها، ما أدى إلى تعطيل حركتها.

وأفاد مراسلو الشبكة أنهم تعرضوا لهجوم من قبل المشتبه بهم، قبل أن يتواصلوا مع الجيش الإسرائيلي، الذي وصل إلى موقع الحادث واحتجز المستوطنين إلى حين وصول قوات حرس الحدود والشرطة، والتي تولت اعتقالهم وفتح تحقيق في الواقعة.