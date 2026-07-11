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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 مستوطنين بعد الاعتداء على طاقم CNN في الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية
فرناس حفظي
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال أربعة مستوطنين للاشتباه في اعتدائهم على طاقم تابع لشبكة CNN الأمريكية، خلال وجوده في قرية سنجيل بمحافظة بنيامين في الضفة الغربية.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يُشتبه في أن المستوطنين اعترضوا سيارة الطاقم الإعلامي وألحقوا بها أضرارًا، بعدما قاموا بتمزيق إطاراتها، ما أدى إلى تعطيل حركتها.

وأفاد مراسلو الشبكة أنهم تعرضوا لهجوم من قبل المشتبه بهم، قبل أن يتواصلوا مع الجيش الإسرائيلي، الذي وصل إلى موقع الحادث واحتجز المستوطنين إلى حين وصول قوات حرس الحدود والشرطة، والتي تولت اعتقالهم وفتح تحقيق في الواقعة.

قرية سنجيل شبكة CNN الأمريكية الشرطة الإسرائيلية محافظة بنيامين الضفة الغربية

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