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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الضفة الغربية تشهد اقتحامات واعتقالات ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

الضفة الغربية تشهد اقتحامات واعتقالات ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي
الضفة الغربية تشهد اقتحامات واعتقالات ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

شهدت الضفة الغربية، اليوم / الاثنين /، سلسلة اقتحامات ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى اعتقال 4 عمال.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة شهدت سلسلة اقتحامات ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب اعتداءات للمستوطنين في إحدى القرى شرق المحافظة.
وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في بلدتي بيت ريما وكفر عين شمال غرب رام الله، وسط إطلاق قوات الاحتلال للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شرق رام الله، وانتشرت في عدد من أحيائها، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى الآن.
كما اقتحمت قوات الاحتلال حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة.
وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتلت سطح بناية في الجهة الشرقية من الحي، تطل على مستوطنة "بسجوت" المقامة على أراضي المواطنين، وسط سيطرة كاملة لعشرات الجنود على الموقع.
وأشارت إلى أن الاقتحام رافقه انتشار واسع في محيط الحي، فيما لم تُعرف حتى الآن طبيعة الإجراءات التي تنفذها قوات الاحتلال في المكان.
وتشهد قرى شمال وشرق رام الله بين الحين والآخر اقتحامات واعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستعمرين، في إطار سياسة تصعيد مستمرة ضد المواطنين وممتلكاتهم.
وفي السياق، أعلنت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من العاملين في مكب النفايات بمنطقة الخنيدق في بلدة بيت عنان، شمال غرب القدس.
وأوضحت أن المعتقلين هم: سائق جمع النفايات، إلى جانب عاملين اثنين، وحارس المكب، عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة.
وأضافت أن قوات الاحتلال أقامت حاجزًا عسكريًا طيارًا في منطقة الخنيدق، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم، ما أعاق حركة تنقلهم في المنطقة.
وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الاحتلال الرامية إلى التضييق على المواطنين وتعطيل مرافق الخدمات الأساسية، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق أبناء المحافظة.
كما اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، برفقة قوات من شرطة الاحتلال، بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، ووزعت إخطارات وأوامر هدم ومخالفات بناء بحق عدد من منازل المواطنين، بذريعة البناء دون ترخيص.
وأفادت مصادر محلية بأن طواقم بلدية الاحتلال نفذت جولة ميدانية في البلدة تحت حماية قوات الاحتلال، وسلمت عددا من المواطنين أوامر هدم وإخطارات ومخالفات بناء، في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى التضييق على المواطنين وفرض قيود مشددة على البناء والتوسع العمراني في مدينة القدس المحتلة.
وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية عند مدخل بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة واصطفاف أعداد كبيرة من مركبات المواطنين، وأعاق حركة تنقلهم لساعات.
ويواصل الاحتلال فرض قيود مشددة على حركة المواطنين في مدينة القدس ومحيطها، بالتوازي مع تصعيد سياسة الهدم والإخطارات بحق منازلهم، ضمن إجراءات تستهدف الحد من الوجود الفلسطيني في المدينة.

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