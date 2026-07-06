بدء عزاء والدة الإعلامية ريهام الديب بمسجد المشير طنطاوي

بدأ منذ قليل عزاء والدة الإعلامية ريهام الديب، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، بمسجد المشير طنطاوي، حيث تستقبل أسرة الراحلة المعزين.

وحرص عدد من الإعلاميين لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الفقيدة.

وفاة والدة ريهام الديب

وكانت قد أعلنت الإعلامية ريهام الديب، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي

جنازة والدة ريهام الديب

وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

خبر وفاة والدة الإعلامية ريهام الديب أحدث تفاعلًا واسعًا من الإعلاميين والأصدقاء، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.