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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فنزويلا : ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 3535 قتيلاً

زلزال فنزويلا
زلزال فنزويلا
القسم الخارجي

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلازل التي ضربت فنزويلا إلى 3535 قتيلاً، بينما بلغ عدد المصابين 16740 مصاباً، وعدد المشردين أكثر من 17000 شخص.

أرسلت الصين الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا لدعم جهود الإغاثة من الكوارث عقب الزلزالين المدمرين اللذين خلفا دمارا هائلا.

وتشمل الشحنة 20 مولدا كهربائيا، وثماني وحدات لتنقية المياه، و200 جهاز تعقيم، و200 مجموعة من معدات الإضاءة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وأكثر من 1700 خيمة، وأكثر من 6700 بطانية، إضافة إلى المساعدة النقدية الفورية التي قدمتها بكين لفنزويلا، بحسب شبكة /سي جي تي إن/ الصينية.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز، عن شكرها الجزيل للرئيس الصيني شي جين بينج على هذه البادرة الإنسانية.

كما أعربت عن امتنانها للحكومة الصينية لتضامنها ودعمها للشعب الفنزويلي في أعقاب الزلزال، ووقوفها إلى جانب فنزويلا خلال هذه الظروف الصعبة.

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