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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الزلزال المدمر.. الجيش الأمريكي يعزز تواجده في فنزويلا بـ 900 جندي

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
محمود نوفل

عزز الجيش الأمريكي  قواته داخل فنزويلا وحولها لدعم عمليات الإغاثة من زلزالين مدمرين، حيث يوجد أكثر ​من 900 فرد داخل البلاد ونحو 800 آخرين في بويرتوريكو وكوراساو في البحر ‌الكاريبي.

من جانبه، صرح  الجنرال فرنسيس دونوفان، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، بأن القوات الأمريكية شاركت في عمليات البحث والإنقاذ وساعدت في إعادة تشغيل المطار وحشدت الموارد الجوية والبحرية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بعد الزلزالين الذين هزا البلاد في الأسبوع الماضي.

وقال إن الجيش الأمريكي نشر أيضا ما لا يقل عن أربع أو خمس طائرات مسيرة من ​طراز إم. كيو -9 ريبر فوق الأجواء الفنزويلية.

وأضاف دونوفان: "نحن نستخدم بعض الموارد نفسها التي قد ⁠نستخدمها لتتبع التهديدات في نصف الكرة الغربي، لضمان أن الطرق مفتوحة الآن وللتأكد من أننا ​نعرف أين تقع المباني المتضررة،  و بعض هذه المعلومات قد يكون من الصعب أحيانا على السلطات ​الفنزويلية ملاحظتها "من مستوى الأرض".



وضرب فنزويلا زلزالان بلغت ​قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس بفارق أقل من دقيقة يوم الأربعاء الماضي، ما أدى إلى انهيار المباني وحصار ‌آلاف ⁠الأشخاص تحت الأنقاض.
 

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