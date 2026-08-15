الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ترزق بتوأم من البنات

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الجمعة، أن الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس، رُزقا بتوأم من البنات، في 14 أغسطس 2026.

وقال الديوان الملكي في بيان: «يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وسعادة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد رزقا اليوم بتوأمتين، جعلهما الله قرة عين لوالديهما».

وهنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، شقيقته الأميرة إيمان وزوجها بهذه المناسبة، وكتب عبر حسابه على «إنستغرام»: «الحمد لله على تمام النعمة وعظيم الفضل.. مبارك جميل وإيمان».

وكانت الملكة رانيا العبدالله قد أعلنت في يوليو الماضي عن حمل ابنتها الأميرة إيمان، من خلال صورة عائلية نشرتها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وعلقت عليها قائلة: «فرحة جديدة بالطريق... مبارك لإيمان وجميل وحبيبتي أمينة اللي رح تصير الأخت الكبيرة. الله يقومك بالسلامة، ويتمم لكم على خير يا رب».

وتزوجت الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من جميل ألكساندر ترميوتس في مارس 2023، ورُزقا بابنتهما الأولى أمينة في 16 فبراير 2025.