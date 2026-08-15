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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تيدي رينر يزين بطولة الجودو العربية في الساحل الشمالي بمشاركة 11 ألف لاعب

بطولة الجودو العربية في الساحل الشمالي
بطولة الجودو العربية في الساحل الشمالي
حسن العمدة

تُقام بطولة الجودو العربية في الساحل الشمالي للعام الرابع على التوالي، من 17 وحتى 21 أغسطس الحالي في ممشى تحيا مصر، في واحد من أكبر التجمعات الرياضية بالمنطقة، بمشاركة واستضافة أكثر من 11 ألف لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب أسرهم والوفود المشاركة.

وصرّحت اللجنة المنظمة لمهرجان «يلا ساحل» بأن نسخة هذا العام تشهد العديد من المفاجآت والفعاليات الرياضية الاستثنائية، والتي بدأت باستضافة أسطورة الجودو العالمي والبطل الفرنسي تيدي رينر (Teddy Riner)، بطل العالم والبطل الأولمبي عدة مرات، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة للاعبي الجودو المصريين والعرب للاحتكاك بأحد أبرز نجوم اللعبة عالميًا.

وشارك تيدي رينر اللاعبين خبراته العالمية، وقدم لهم مجموعة من التكتيكات والأساليب الفنية المتطورة، إلى جانب نصائح مستمدة من مسيرته الاحترافية، بما يمثل تجربة رياضية وتعليمية مميزة للجيل الجديد من لاعبي الجودو.

كما تم تشييد واحد من أضخم بساطات الجودو خصيصًا لاستضافة هذا العدد الكبير من اللاعبين والمنافسات، ضمن تجهيزات متكاملة لاستقبال الوفود المشاركة وأسرهم، وتقديم تجربة رياضية وتنظيمية تليق بحجم البطولة.

وتأتي استضافة البطولة ضمن رؤية «يلا ساحل» التي تستهدف تقديم مفهوم مختلف للموسم الصيفي في الساحل الشمالي، بحيث لا يقتصر على الحفلات والفعاليات الترفيهية فقط، بل يقدم أجندة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والسياحة والثقافة وأنماط الحياة المختلفة.

وتسعى «يلا ساحل» من خلال استضافة البطولات والنجوم العالميين إلى تعزيز مكانة الساحل الشمالي كوجهة إقليمية ودولية للفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى، وجذب آلاف الزوار والرياضيين وأسرهم من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي، بما يدعم السياحة الرياضية ويسهم في الترويج للساحل الشمالي كواحدة من أبرز الوجهات الصيفية على ساحل البحر المتوسط.

بطولة الجودو العربية الجودو يلا ساحل

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