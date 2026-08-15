الاتحاد السكندري يضم الزامبي باسكال فيري من بيراميدز

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، التعاقد مع اللاعب الدولي الزامبي باسكال فيري، جناح نادي بيراميدز، على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وجاء التعاقد مع اللاعب بعد إنهاء جميع الإجراءات والاتفاقات المالية مع نادي بيراميدز، في إطار تدعيم صفوف الاتحاد السكندري استعدادًا للموسم الجديد.

ويأتي انضمام باسكال فيري بناءً على رغبة وموافقة حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لتعزيز الخط الهجومي وإضافة عناصر جديدة إلى صفوف زعيم الثغر قبل انطلاق منافسات الموسم.

ويُجيد اللاعب الزامبي اللعب في مركز الجناح، ومن المنتظر أن يمثل إضافة هجومية للفريق خلال الموسم المقبل