خبير أمريكي: «هرمز» يفضح حدود النفوذ الأمريكي.. وإيران تملك اليد العليا ميدانيًا

اعتبر إيريك لوب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فلوريدا، أن التصريحات الأمريكية بشأن مضيق هرمز لا تتطابق بالضرورة مع المعطيات الميدانية، مشيرًا إلى أن محدودية العمليات العسكرية الأمريكية داخل إيران تطرح تساؤلات حول قدرة واشنطن على التحكم في مسار التطورات بالمنطقة.

تراجع حركة الملاحة

وقال لوب، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال ببرنامج «منتصف النهار» على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران تمر بمرحلة اختبار متبادل للنوايا، خاصة مع تصاعد التوتر حول مضيق هرمز وتراجع حركة الملاحة عبره.

وأوضح أن أعداد السفن التي تعبر المضيق أصبحت أقل بكثير من المستويات المعتادة، بالتزامن مع تعرض عدد من السفن الإماراتية لهجمات، وهو ما دفع دولًا خليجية إلى إدانة استهداف السفن والتحذير من تداعياته على أمن الملاحة.



مجريات الأحداث في المضيق

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن التطورات الأخيرة تكشف، من وجهة نظره، عن فجوة بين التصريحات الأمريكية والواقع على الأرض، موضحًا أن واشنطن لا تبدو صاحبة السيطرة الكاملة على مجريات الأحداث في المضيق، في حين تحتفظ إيران بقدرة أكبر على التأثير في حركة الملاحة وإدارة التصعيد المرتبط بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، لفت لوب إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التي أكد فيها أن طهران لا تتجه إلى فتح مضيق هرمز، وأن الاتصالات التي تجري مع سلطنة عمان تتناول مسارًا تفاوضيًا منفصلًا عن ملف المضيق.

وأوضح أن إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن قنوات التفاوض غير المباشر التي سبق أن تحركت عبر وسطاء، من بينهم باكستان وقطر، كانت قد شهدت تقدمًا قبل أن تدخل في حالة من الجمود.

ويرى لوب أن تطورات مضيق هرمز أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة كل من واشنطن وطهران على فرض شروطهما، في ظل تراجع حركة الملاحة وارتفاع المخاوف من تحول التصعيد إلى أزمة أوسع تمس أمن الطاقة والتجارة العالمية.