متغرب علشان أصرف على بيتي.. فيديوهات أشعلت غضب زوج في سوهاج وانتهت بمقتل 3 أشخاص

"أنا متغرب ومتبهدل عشان أصرف على بيتي".. بهذه الكلمات بدأ المتهم في واقعة مقتل زوجته وشخصين آخرين بمنطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج، سرد تفاصيل صادمة أمام جهات التحقيق، كاشفًا، بحسب أقواله، عن سلسلة من الأحداث قال إنها بدأت بعلاقة بين زوجته وأحد الأشخاص، وانتهت بجريمة دامية راح ضحيتها 3 أشخاص.

ماذا حدث؟

قال المتهم في التحقيقات إنه كان يعمل في دولة ليبيا، ويقضي فترة اغتراب من أجل توفير احتياجات أسرته، قبل أن يتلقى خلال وجوده بالخارج مقاطع فيديو لزوجته برفقة أحد المجني عليهما.

وأضاف أن ما شاهده دفعه إلى قطع فترة عمله والعودة إلى مصر بشكل عاجل، بعدما علم، وفق روايته، بوجود علاقة بين زوجته وأحد الأشخاص الذين تربطهم علاقة جيرة بمحل إقامته.

صورها وهددها بالفضيحة

وادعى المتهم أن الشخص الذي اتهمه بإقامة علاقة مع زوجته قام بتصويرها، ثم استخدم تلك المقاطع لتهديدها بالفضيحة، مطالبًا إياها، بحسب أقواله، بمقابلته مع أحد أصدقائه، وهو ما قال إنها وافقت عليه خوفًا من نشر الفيديوهات.

وتابع أن الشخصين طلبا من زوجته مبالغ مالية في أكثر من مناسبة، قبل أن تتوقف عن دفع الأموال، مدعيًا أن الأمر تطور إلى نشر المقاطع المصورة عبر الإنترنت.

مواجهة انتهت بمقتل الزوجة

وأوضح المتهم أنه عقب عودته من ليبيا توجه إلى الشخص الذي اتهمه بالتورط مع زوجته، ووقعت بينهما مواجهة أمام المحل انتهت، بحسب روايته، إلى الاعتداء عليه.

ثم توجه إلى مسكنه، حيث اعتدى على زوجته باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن مصرعها، ولم تتوقف الواقعة عند ذلك، إذ أقر المتهم، وفق ما ورد بأقواله أمام جهات التحقيق، بأنه توجه بعد ذلك إلى صديق المجني عليه، واعتدى عليه بعدة طعنات أودت بحياته.

القبض على المتهم وشقيقه

وعقب وقوع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم، كما ألقت القبض على شقيقه للاشتباه في صلته بالواقعة، وتم عرضهما على جهات التحقيق المختصة.

وتواصل جهات التحقيق استجواب المتهمين، وسماع أقوال الشهود، وفحص التحريات والأدلة المتعلقة بالواقعة، للوقوف على حقيقة ما حدث وتحديد المسؤوليات والأدوار الجنائية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.