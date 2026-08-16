صحفي تركي: محمد صلاح أصبح علامة تجارية لمدينة طرابزون.. وسيجذب نجومًا عالميين للفريق

أكد كيريم سميز أوغلو، الصحفي التركي، أن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور أحدث تأثيرًا كبيرًا على النادي والمدينة، مشيرًا إلى أن الجماهير تعاملت مع النجم المصري بحماس استثنائي منذ لحظة وصوله.

وقال سميز أوغلو عبر برنامج ستاد المحور، إن جماهير طرابزون أظهرت مدى حبها وتمسكها بصلاح خلال حفل تقديمه وتوقيع عقده، مضيفًا أن هناك تعبيرًا تركيًا يصف طبيعة أهل المدينة تجاه الشخص الذي يحبونه، وهو أنهم يحتضنونه ويضعونه في قلوبهم.

وأضاف أن طرابزون سبور حطم أرقامًا قياسية في مبيعات الاشتراكات الموسمية والقمصان منذ وصول محمد صلاح، مؤكدًا أن النادي لم يشهد مثل هذه الأرقام منذ تأسيسه، كما أشار إلى أن اللاعب أحدث تأثيرًا واضحًا داخل الفريق خلال التدريبات، في ظل الأجواء العائلية التي يعيشها النادي.

وأوضح الصحفي التركي أن تأثير صلاح قد يمتد إلى سوق الانتقالات، قائلًا إن وصوله إلى طرابزون قد يشجع العديد من نجوم العالم على الانضمام إلى النادي.

وأكمل: «سيكون لمحمد صلاح تأثير كبير على اللاعبين الشباب، حيث سيضيف إليهم من خبراته، وسيرغب اللاعبون الشباب في التعلم منه والاستفادة من خبراته»، مشيرًا إلى أن طرابزون سبور يعمل خلال السنوات الأخيرة على التعاقد مع لاعبين شباب ثم تطويرهم وبيعهم لأندية أخرى مقابل رسوم انتقال جيدة.

واختتم سميز أوغلو حديثه بالتأكيد على أن صلاح أصبح واجهة للنادي والمدينة، موضحًا أن طرابزون كانت تشتاق منذ سنوات إلى التعاقد مع نجم عالمي كبير، وأن تجربة ماريك هامشيك السابقة، والتي تزامنت مع تتويج الفريق بلقب الدوري، جعلت الجماهير تحلم بتكرار الإنجاز مع صلاح، مؤكدًا أن النجم المصري يمثل أيضًا «علامة تجارية وواجهة إعلانية» لمدينة طرابزون وثقافتها وشعبها.