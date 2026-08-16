البرهان: الجيش السوداني «مؤسسة وطنية جامعة» ولا ينتمي إلى قبيلة أو حزب

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة تضطلع بدورها الوطني في حماية الشعب والدفاع عن أرضه وسيادته ومقدراته.

وقال البرهان إن القوات المسلحة السودانية ليست مؤسسة تابعة لمكوّن قبلي أو حزب سياسي أو انتماء عرقي محدد، وإنما تمثل مؤسسة وطنية جامعة لكل السودانيين.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه اليوم، في احتفال ولاية الخرطوم بالذكرى الثانية والسبعين للقوات المسلحة السودانية.

ويخوض الجيش السوداني معارك ضارية في مواجهة قوات الدعم السريع، التي تصفها السلطات السودانية بالمتمردة والخارجة عن سلطة الدولة والاتفاقات الوطنية.

وتؤدي الأموال وأشكال الدعم المقدمة إلى قوات الدعم السريع، بحسب الخطاب، إلى إطالة أمد الحرب، التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا، بينما لا يزال المدنيون يتعرضون لمخاطر متواصلة جراء المعارك والانتهاكات.

وتتهم السلطات السودانية قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ترقى، وفق توصيفات حقوقية ودولية، إلى جرائم حرب، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش السوداني عملياته العسكرية ضدها.