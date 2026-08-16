قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»
الأمور المُستحبة عند حدوث الزلازل والهزات الأرضية .. تعرّف عليها
تفاصيل أعلى سعر دولار في البنوك اليوم
الاحتلال يقصف «تلة علي الطاهر» جنوب لبنان بالقنابل الفوسفورية
يُراقبون السماء| الصمت الذي حيّر العلماء .. هل نبحث عن الفضائيين في المكان الخطأ؟
عمرو الحديدي: أتمنى تألق وتسجيل حمزة عبدالكريم أهدافًا مع برشلونة أمام الأهلي
محمد إسماعيل يكشف كواليس بدايته في الكرة ودور ناشئي إنبي في دعم الأندية
ماذا قدّم محمد صلاح في الظهور الأول مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا؟
«لا تتعاملوا معه».. إيبارشية المنصورة تحذّر من مُنتحل صفة كاهن
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 أمام الجنيه
الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله
سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الحديدي: إمام عاشور «عشمان» يروح تركيا مع محمد صلاح.. والأهلي على كف عفريت

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تحدّث عمرو الحديدي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن عدد من الملفات المهمة على الساحة الرياضية، وفي مقدمتها موقف إمام عاشور، وضغوط لاعبي الأهلي، ومستقبل حسين عموتة، إلى جانب الحديث عن زيزو وحسام حسن.

قال الحديدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «إمام عاشور عشمان يروح تركيا مع محمد صلاح ويلعب في صفوف كونيا سبور».

أضاف نجم الأهلي السابق: «اللاعيبة الموجودة حاليا في الأهلي محطوطين تحت ضغط شديد جدا، وهناك مقارنات مستمرة بينهم وبين اللاعبين القدامى، وده بيخليهم في تحد مع نفسهم لإثبات إمكانياتهم أمام الجماهير اللي بتنتظر منهم أفضل ما لديهم».

تابع: «أي حد ما يديش الأهلي حقه دما وليس عرقا فقط، ما يستحقش يكون موجود ويخرج منه فورا. زي ما دخلت الكونفدرالية، روح لمنصة التتويج».

وعن حسين عموتة، قال الحديدي: «عموتة قدامه طريقين، يا ينجح ويضيف اسمه في تاريخ الأهلي مع المدربين أصحاب الإنجازات، يا يضاف إلى قائمة المدربين اللي فشلوا وراحوا طي النسيان. الأهلي على كف عفريت، واللي هيغلط مش هيكون له مكان».

تطرق نجم الأهلي السابق إلى موقف أحمد سيد زيزو، قائلا: «زيزو كل اللي في النادي وبره النادي استكثروا عليه المال والعرض اللي الأهلي قدمه له، لكن هو بإيده يقدر يخرس كل الألسنة ويرد على كل الانتقادات لو رجع لمستواه اللي كان عليه قبل 3 سنين، وأنا واثق إنه هيقدر يعمل ده».

وعن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وجه الحديدي رسالة للجميع قائلا: «حسام حسن فيه اللي مكفيه، سيبوه يعيش الموقف ويخرج من المستنقع اللي وقع فيه. ياريت كل واحد يخليه في نفسه، وما تقعدوش تقولوا حسام حسن في الساحل بيعمل إيه وبيحضر حفلات ليه».

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

زلازل إندونيسيا وكولومبيا

زلازل إندونيسيا وكولومبيا .. البحوث الفلكية تكشف حقيقة تأثيرها على مصر

المتهم

رسالة قبل الانتقام .. آخر فيديو للمتهم بجريمة 15 مايو

المتهمين

معاهم كنز .. القبض على تشكيل عصابي بحوزته 118 قطعة أثرية

محمد صلاح

أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

المتهم

مفسّر قرآن | مفاجأة مثيرة في جريمة 15 مايو

صورة أرشيفية

3 أرواح في دقائق.. مشادة تنتهي بمقتل زوجة وشابين أمام ورشتهما بسوهاج

ترشيحاتنا

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

قاتل شقيقه بالمنوفية

دمـ اء في بيت العائلة.. شاب ينهي حياة شقيقه في المنوفية ويوثق جريمته ببث مباشر

المولد النبوي

حقيقة ترحيلها رسمياً|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. والعطلات المتبقية خلال العام

بالصور

فستان أنيق.. هنا الزاهد تبهر متابعيها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تأثير رنة المنبه المزعجة على صحة القلب.. طبيب يكشف المخاطر

هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟

مطرب تركي مشيدا بشعبية محمد صلاح: عدد متابعيه يوازي سكان تركيا

مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة

سر الكسل بعد تناول الوجبات.. طرق التخلص منه

أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية

فضيحة في القصر .. سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية .. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد