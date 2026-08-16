عمرو الحديدي: إمام عاشور «عشمان» يروح تركيا مع محمد صلاح.. والأهلي على كف عفريت

تحدّث عمرو الحديدي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن عدد من الملفات المهمة على الساحة الرياضية، وفي مقدمتها موقف إمام عاشور، وضغوط لاعبي الأهلي، ومستقبل حسين عموتة، إلى جانب الحديث عن زيزو وحسام حسن.

قال الحديدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «إمام عاشور عشمان يروح تركيا مع محمد صلاح ويلعب في صفوف كونيا سبور».

أضاف نجم الأهلي السابق: «اللاعيبة الموجودة حاليا في الأهلي محطوطين تحت ضغط شديد جدا، وهناك مقارنات مستمرة بينهم وبين اللاعبين القدامى، وده بيخليهم في تحد مع نفسهم لإثبات إمكانياتهم أمام الجماهير اللي بتنتظر منهم أفضل ما لديهم».

تابع: «أي حد ما يديش الأهلي حقه دما وليس عرقا فقط، ما يستحقش يكون موجود ويخرج منه فورا. زي ما دخلت الكونفدرالية، روح لمنصة التتويج».

وعن حسين عموتة، قال الحديدي: «عموتة قدامه طريقين، يا ينجح ويضيف اسمه في تاريخ الأهلي مع المدربين أصحاب الإنجازات، يا يضاف إلى قائمة المدربين اللي فشلوا وراحوا طي النسيان. الأهلي على كف عفريت، واللي هيغلط مش هيكون له مكان».

تطرق نجم الأهلي السابق إلى موقف أحمد سيد زيزو، قائلا: «زيزو كل اللي في النادي وبره النادي استكثروا عليه المال والعرض اللي الأهلي قدمه له، لكن هو بإيده يقدر يخرس كل الألسنة ويرد على كل الانتقادات لو رجع لمستواه اللي كان عليه قبل 3 سنين، وأنا واثق إنه هيقدر يعمل ده».

وعن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وجه الحديدي رسالة للجميع قائلا: «حسام حسن فيه اللي مكفيه، سيبوه يعيش الموقف ويخرج من المستنقع اللي وقع فيه. ياريت كل واحد يخليه في نفسه، وما تقعدوش تقولوا حسام حسن في الساحل بيعمل إيه وبيحضر حفلات ليه».