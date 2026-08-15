الأهلي يغادر معسكره بإسبانيا الاثنين استعدادًا لمواجهة برشلونة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمغادرة مقر معسكره في إسبانيا والتوجه إلى مدينة برشلونة يوم الإثنين المقبل، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني في كأس خوان جامبر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع برشلونة مساء الأربعاء 19 أغسطس الجاري على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في مباراة تمثل اختبارًا قويًا للفريق الأحمر قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمواجهة، خاصة أن اللقاء يحمل أهمية كبيرة باعتباره أول ظهور للفريق المصري في بطولة خوان جامبر، إلى جانب إقامته على ملعب برشلونة وأمام جماهيره.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير في ظل عودة المواجهات بين الفريقين بعد غياب 17 عامًا، حيث سبق للأهلي مواجهة برشلونة في ثلاث مناسبات ودية، انتهت جميعها بفوز الفريق الكتالوني.

ومن المنتظر أن يختتم الأهلي تحضيراته للمباراة في برشلونة، وسط رغبة في تقديم أداء قوي والاستفادة الفنية من الاحتكاك بأحد أكبر أندية كرة القدم في العالم