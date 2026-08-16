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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: الزمالك عمل «إعجاز» الموسم الماضي.. والأهلي المرشح الأول للدوري

خالد الغندور
خالد الغندور
علا محمد

أكد الإعلامي خالد الغندور أن نادي الزمالك قدّم موسمًا استثنائيًا، بعد ما نجح في التفوق على أندية تمتلك إمكانيات مالية كبيرة، وعلى رأسها الأهلي وبيراميدز.

وقال «الغندور» خلال برنامجه ستاد المحور إن بعض لاعبي الزمالك أصبح لديهم شعور بالرضا أو التشبع، رغم أن الفريق مقبل على منافسات قوية خلال الموسم الجديد، يأتي في مقدمتها بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن الزمالك ينتظره موسم صعب، خاصة بعد رحيل عدد من العناصر المهمة، وعلى رأسهم حسام عبد المجيد، مشيرًا إلى أن أزمة إيقاف القيد تمثل تحديًا إضافيًا أمام الفريق.

وأوضح الغندور أن قوة الزمالك الحقيقية تظل في جماهيره، التي تمثل أحد أهم عناصر الدعم للفريق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وتابع: “السنة الماضية قلت إن الأهلي ليس المرشح للتتويج بالدوري رغم الصفقات القوية، لكن الموسم المقبل أرى أن الأهلي هو المرشح”.

واختتم خالد الغندور تصريحاته بالتأكيد على تمنياته بأن تكون المنافسة قوية في الدوري الموسم المقبل، بما يصب في مصلحة الكرة المصرية ومنتخب مصر، وأن يكون الموسم الجديد قويًا ومثيرًا.

الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور نادي الزمالك الأهلي بيراميدز ستاد المحور

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