رسميًا .. باريس سان جيرمان يضم مهاجم أياكس الهولندي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، تعاقده رسميًا مع البلجيكي ميكا جودتس، مهاجم أياكس الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وكشف النادي الفرنسي عن توقيع جودتس على عقد يمتد حتى عام 2031، ليصبح المهاجم البلجيكي أحد أبرز المواهب الشابة التي راهن عليها بطل أوروبا في مشروعه للمستقبل.

وأصبح ميكا جودتس خامس صفقات باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع أليساندرو لونجوني، وماجنيس أكليوش، ولوكاس دين، وفيران توريس، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الفريق بعناصر مميزة قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا.

بداية جودتس مع أندرلخت

بدأ جودتس مسيرته الكروية داخل صفوف نادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل إلى جينك عام 2020، حيث واصل العمل على تطوير قدراته الفنية والبدنية، ولفت الأنظار بفضل إمكانياته الهجومية.

وفي يناير 2023، انتقل اللاعب إلى أياكس أمستردام، من أجل مواصلة تطوير مستواه داخل أكاديمية النادي، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأول بعد تألقه مع فريق الشباب.

أرقام مميزة مع أياكس

وخلال موسم ونصف مع فريق الشباب، خاض جودتس 25 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 أخرى، ليؤكد امتلاكه قدرات هجومية مميزة.

وفي موسمه الأول مع أياكس خلال موسم 2024-2025، شارك اللاعب في 47 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة، من بينها 3 تمريرات حاسمة في منافسات الدوري الأوروبي.

أما الموسم التالي، فكان الأكثر نجاحًا في مسيرته، بعدما شارك في 44 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 17 هدفًا وصناعة 15 هدفًا، ليحقق أرقامًا استثنائية.

وفي ختام الموسم، أصبح جودتس ثالث لاعب في تاريخ أياكس منذ موسم 2010-2011 ينجح في تسجيل 15 هدفًا وصناعة 15 هدفًا أو أكثر خلال موسم واحد، ليجذب اهتمام كبار الأندية الأوروبية، قبل أن يحسم باريس سان جيرمان الصفقة لصالحه.



