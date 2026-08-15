باريس سان جيرمان يتعاقد مع مهاجم برشلونة رسميا

عزز باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، هجومه المليء بالنجوم بضمّ فيران توريس، بطل كأس العالم، من برشلونة بعقد يمتد لخمس سنوات، وذلك يوم السبت.

أعلن باريس سان جيرمان عن الصفقة في بيان رسمي دون الكشف عن التفاصيل المالية، وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية أن النادي سيدفع لبطل إسبانيا 50 مليون يورو (58 مليون دولار) مقابل توريس. وأكد الفريق الفرنسي أنه سيرتدي القميص رقم 9.

هدف حاسم

سجل توريس، البالغ من العمر 26 عامًا، هدف الفوز لإسبانيا في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم ضد منتخب الأرجنتين القوي بدنيًا. بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني، انقضّ على كرة مرتدة وسددها بقدمه اليسرى تحت العارضة.

كان هذا هدفه الوحيد في البطولة، وقال إنه "سُجّل بواسطة 47 مليون شخص"، في إشارة إلى عدد سكان إسبانيا.

يُعدّ انتقاله إلى باريس سان جيرمان ثاني انتقال كبير له. تعاقد برشلونة مع توريس من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2022 مقابل 55 مليون يورو. قبل انضمامه إلى السيتي عام 2020، لعب توريس لفالنسيا.

يُعرف توريس بأسلوبه الهجومي الحر أكثر من كونه هدافًا غزيرًا، حيث سجل 65 هدفًا في 207 مباريات مع برشلونة، بما في ذلك 21 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي، وهو أعلى رصيد له في مسيرته. لكن عقده كان سينتهي العام المقبل، وتشير التقارير إلى أن برشلونة كان عليه دفع مبلغ مالي للسيتي لتمديده.

لعب توريس لفترة وجيزة إلى جانب مهاجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي عندما كان النجم الفرنسي في برشلونة.

يجمع هذا الانتقال توريس مجددًا مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي منحه فرصة الظهور الدولي الأول عام 2020 عندما كان مدربًا للمنتخب الإسباني. تولى لويس إنريكي تدريب باريس سان جيرمان عام 2023، وقاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى لقب الدوري الفرنسي في كل موسم من مواسمه الثلاثة مع الفريق.