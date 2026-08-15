قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثلاثي الزمالك في قلب الأزمة.. السعيد يعود وشيكو بانزا يقترب وبيزيرا يواصل الغياب
تفاصيل مثيرة في القبض على عجوز الخانكة المتهم باستدراج الأطفال إلى شقته بأبو زعبل
عبد السلام فاروق يكتب: التبعية الفكرية
طقس الغد.. الأرصاد تحذر من درجات حرارة عالية بسبب منخفض الهند
المصري يضم هداف كهرباء الإسماعيلية.. وأبوقير للأسمدة يتعاقد مع مدافع المقاولون
السكر بـ12 جنيه والزيت يبدأ من 27.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار سلع التموين
محمد صلاح على الدكة.. تشكيل طرابزون سبور لموجهة قاسم باشا في الدوري التركي
مستشفيات جامعة بنها تقدم أكثر من 1.6 مليون خدمة طبية خلال عام
القصة الكاملة لواقعة صانعة محتوى وصديقتها بتهمة الرقص على شباك سيارة بالجيزة
لضبط عربيات الصندوق .. استمرار الحملات المرورية على الطرق بالإسماعيلية
خفض أعداد المقبولين 20% .. حزمة قرارات عاجلة لإنقاذ مهنة الطب البيطري
8 مصابين في حادث تصادم سيارة نقل محملة بالعمال وملاكي بطريق العين السخنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان يتعاقد مع مهاجم برشلونة رسميا

برشلونة
برشلونة
مجدي سلامة

عزز باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، هجومه المليء بالنجوم بضمّ فيران توريس، بطل كأس العالم، من برشلونة بعقد يمتد لخمس سنوات، وذلك يوم السبت.

أعلن باريس سان جيرمان عن الصفقة في بيان رسمي دون الكشف عن التفاصيل المالية، وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية أن النادي سيدفع لبطل إسبانيا 50 مليون يورو (58 مليون دولار) مقابل توريس. وأكد الفريق الفرنسي أنه سيرتدي القميص رقم 9.

هدف حاسم

سجل توريس، البالغ من العمر 26 عامًا، هدف الفوز لإسبانيا في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم ضد منتخب الأرجنتين القوي بدنيًا. بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني، انقضّ على كرة مرتدة وسددها بقدمه اليسرى تحت العارضة.

كان هذا هدفه الوحيد في البطولة، وقال إنه "سُجّل بواسطة 47 مليون شخص"، في إشارة إلى عدد سكان إسبانيا.

يُعدّ انتقاله إلى باريس سان جيرمان ثاني انتقال كبير له. تعاقد برشلونة مع توريس من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2022 مقابل 55 مليون يورو. قبل انضمامه إلى السيتي عام 2020، لعب توريس لفالنسيا.

يُعرف توريس بأسلوبه الهجومي الحر أكثر من كونه هدافًا غزيرًا، حيث سجل 65 هدفًا في 207 مباريات مع برشلونة، بما في ذلك 21 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي، وهو أعلى رصيد له في مسيرته. لكن عقده كان سينتهي العام المقبل، وتشير التقارير إلى أن برشلونة كان عليه دفع مبلغ مالي للسيتي لتمديده.

لعب توريس لفترة وجيزة إلى جانب مهاجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي عندما كان النجم الفرنسي في برشلونة.

يجمع هذا الانتقال توريس مجددًا مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي منحه فرصة الظهور الدولي الأول عام 2020 عندما كان مدربًا للمنتخب الإسباني. تولى لويس إنريكي تدريب باريس سان جيرمان عام 2023، وقاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى لقب الدوري الفرنسي في كل موسم من مواسمه الثلاثة مع الفريق.

باريس باريس سان جيرمان برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

الوفاة المفاجئة تنهي حياة العقيد محمد يحيى جاد.. والده يرثيه بكلمات مؤثرة

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

تصنيف جامعة المنصورة

تصنيف شنغهاي.. المنصورة في المرتبة الثانية بين الجامعات المصرية

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يتابع تطوير أنفاق مدينة الخصوص.. ويوجه بتسريع وتيرة العمل

صورة أرشيفية

3 أرواح في دقائق.. مشادة تنتهي بمقتل زوجة وشابين أمام ورشتهما بسوهاج

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على الشاطئ .. فستان أزرق ونظارة سوداء

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

7 تغييرات بسيطة في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم

نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم
نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم
نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد