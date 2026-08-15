أرتيتا يؤكد جاهزية فريق آرسنال للموسم الجديد

يسعى فريق أرسنال إلى الحصول على أول لقب في الموسم الجديد عندما يواجه مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية غدا "الأحد"، إذ أكد المدرب ميكيل أرتيتا إن فريقه عاد منتعشًا ومتحمسًا للغاية.

وستشهد المباراة الافتتاحية التقليدية مواجهة بين أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر سيتي، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في كارديف.

ويسعى فريق أرسنال، الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، إلى بدء الموسم بشكل إيجابي بعد إنهاء انتظار دام 22 عامًا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعليق أرتيتا

وقال أرتيتا: "إنها كأس درع الاتحاد ، كأس يمكننا الحصول عليها لأننا فزنا بها العام الماضي من خلال الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: “يمكنك أن تلاحظ مدى تعطش اللاعبين للفوز، وهذا مؤشر جيد، أنا سعيد للغاية بعودة اللاعبين، ومعظمهم عادوا أبكر من المتوقع، يتمتعون بلياقة بدنية عالية، وقد أجرينا جميع الفحوصات اللازمة، يبدو أنهم جميعًا في حالة ممتازة.”

وتابع: “في اللحظة التي بدأوا فيها بالنظر إلى بعضهم البعض، قلت: انظروا إلى الفريق الذي لدينا وما نبنيه، هناك الكثير من الحماس، يجب أن يكون أداء أرسنال في أفضل حالاته يوم الأحد، هذا هو هدفنا، تقديم أفضل أداء، وأفضل طريقة لبدء الموسم برفع أول كأس، هكذا استعدينا للموسم، في اليوم الأول، سنكون في قمة مستوانا.”

أجرى نادي أرسنال عدداً من الإضافات الرئيسية، وعلى رأسها لاعب خط الوسط برونو جيمارايس من نيوكاسل يونايتد، إلى جانب كريستوس تزوليس وحارس المرمى إيلان ميسلييه.

وأتم أرتيتا: "إنه جزء مثير للغاية من الموسم، هناك فرصة للتطور وفهم شعور كل لاعب، نبذل قصارى جهدنا خلال 13 أو 14 يومًا للمنافسة على كل مركز ممكن، لن أتحدث عن الأفراد، طموح النادي كبير، نريد تحسين وتطوير الفريق، لقد حددنا المجالات التي يمكن تعزيزها".