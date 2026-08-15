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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لامبورجيني تكشف عن ريفويلتو SV بقوة 1050 حصانا

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
عزة عاطف

أشعلت شركة "لامبورجيني" عالم السيارات الفائقة عبر الكشف رسميًا عن طراز "ريفويلتو SV" (Revuelto Super Veloce)، لتعلن إعادة إحياء رمز SV الشهير في أسطولها. 

وتعد هذه النسخة الجديدة السيارة الإنتاجية الأقوى والأسرع في تاريخ العلامة الإيطالية، حيث تعتمد على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك 12 أسطوانة سعة 6.5 لتر و3 محركات كهربائية لتوليد قوة إجمالية تبلغ 1050 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 1051 رطلًا/قدم.

ترقيات الأداء والمنظومة الهجينة

ترتكز القوة الإضافية في ريفويلتو SV على تطوير بطارية المنظومة الهجينة لترتفع سعتها إلى 7 كيلوواط/ساعة مقارنة بـ 3.8 كيلوواط/ساعة في الطراز القياسي. 

وتتيح هذه البطارية تزويد المحركات الكهربائية بالطاقة بكفاءة أعلى وعلى نحو متواصل أثناء القيادة الميدانية على الحلبات. 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات ينقل القوة إلى العجلات 4، مما يسمح للسيارة بالتسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.4 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوى تتجاوز 345 كم/ساعة.

الديناميكية الهوائية والتحسينات الميكانيكية

شهد الهيكل الخارجي إعادة تصميم شاملة لتعزيز القوة الضغطة الهوائية؛ حيث توفر السيارة قوة ضغط أعلى بنسبة 80% مقارنة بطراز ريفويلتو القياسي، وأعلى بنسبة 10% مقارنة بالطراز السابق أڤينتادور SVJ، وذلك بفضل الجناح الخلفي الثابت والموزع السفلي الجديد. 

وعلى صعيد أنظمة الكبح والتحكم، حققت السيارة تحسنًا في قدرة إبطاء السرعة بنسبة 11%، مع تعزيز تبديد حرارة المكابح بنسبة 23% وتخفيض حرارتها التشغيلية بنسبة 12%. 

كما ارتفعت مرونة التوجيه بنسبة 19% وزاد الثبات الجانبي بنسبة 10%.

سيقتصر إنتاج طراز ريفويلتو SV على 1963 وحدة فقط عالميًا، في إشارة إلى عام تأسيس شركة لامبورجيني. 

وتأتي المقصورة الداخلية مدعومة بلمسات مكثفة من ألياف الكربون المطورة، مع مقاعد سباق خفيفة الوزن ونظام قيادة جديد يسمى "Pilota" يمنح السائق تحكمًا دقيقًا في نظام منع الانزلاق عبر 5 مستويات مختلفة للقيادة المخصصة للحلبات.

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