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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كواليس اللحظات الاخيرة في خناقة زوجة حسام حسن وطليقته في الساحل الشمالي

حسام حسن
حسام حسن
رامي المهدي

شهد أحد الكافيهات داخل فندق بمنطقة بورتو مارينا في الساحل الشمالي مشادة تطورت إلى اشتباكات بين زوجة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وزوجته الأولى، وسط حالة من التوتر بين رواد المكان، قبل تدخل الشرطة لاحتواء الموقف.

وبحسب ما تداولته مصادر وشهادات عن الواقعة، بدأت المشادة بين الطرفين قبل أن تتطور إلى اشتباك شارك فيه عدد من الأشخاص، ما دفع المتواجدين في الكافيه إلى طلب النجدة لإنهاء الخلاف.

بداية المشاجرة

وتضاربت الروايات حول بداية الواقعة، إذ نقلت مصادر أن دان، زوجة حسام حسن الحالية، بدأت المشادة بالاعتداء على هويدا، زوجته الأولى، وابنتها، فيما ذكرت رواية أخرى على لسان دان أنها تعرضت للاعتداء من أبناء زوجة حسام حسن الأولى.

وقالت دان، في تصريحات صحفية، إنها كانت برفقة حسام حسن عقب عودتهما من حفل الفنان محمد رمضان، وكانا يستريحان داخل الفندق، قبل أن يصل أبناء زوجته الأولى إلى المكان، وفق روايتها.

وأضافت أنها تعرضت للضرب والشد من شعرها، واتهمت الطرف الآخر بإلقاء فنجان قهوة ساخن على وجهها، مشيرة إلى أن أبناءها تعرضوا كذلك للاعتداء.

تدخل حسام حسن

وخلال تطور المشاجرة، تدخل حسام حسن في محاولة لفض الاشتباك، وسط حالة من الارتباك داخل الكافيه.

وتداولت روايات عن سقوط المدير الفني لمنتخب مصر مغشيًا عليه أثناء الواقعة، في الوقت الذي سادت فيه حالة من الذعر بين رواد المكان، الذين طالبوا بإنهاء المشاجرة ومغادرة أطرافها.

وبحسب المعلومات المتداولة، تقدمت هويدا، الزوجة الأولى لحسام حسن، ببلاغ بشأن الواقعة، قبل أن تتنازل عنه لاحقًا.

وتدخلت الشرطة في الواقعة لاحتواء الموقف، وإنهاء حالة الاشتباك التي شهدها الكافيه.

ولا تزال تفاصيل بداية المشاجرة محل روايات متباينة بين الأطراف، إذ يقدم كل طرف رواية مختلفة بشأن الشخص الذي بدأ الاعتداء، فيما جاءت تصريحات دان لتعرض وجهة نظرها بشأن ما حدث.

وبعد تدخل الشرطة، انتهت الواقعة داخل الفندق، بينما أثارت تفاصيل المشاجرة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ارتباطها بالمدير الفني لمنتخب مصر.

بورتو مارينا الساحل الشمالي الكافيهات منتخب مصر

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