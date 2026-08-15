رسالة قبل الانتقام .. آخر فيديو للمتهم بجريمة 15 مايو

كشفت منشورات ومقاطع فيديو سابقة للمتهم إياد عبداللطيف، المتهم في واقعة قتل عدد من أفراد أسرة طليقته وابنته بمنطقة 15 مايو، عن ما كان يقدمه المتهم قبل ارتكاب الجريمة، بعدما نشر عبر حسابه على موقع «تيك توك» مقطع فيديو يتحدث خلاله عن تفسير بعض آيات القرآن الكريم.

قاتلوهم يعذبهم الله

وكان من بين الآيات التي تناول المتهم شرحها قوله تعالى: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم»، وذلك قبل أيام من وقوع الجريمة التي أودت بحياة عدد من أفراد أسرة طليقته.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن الواقعة بدأت خلال جلسة صلح عائلية، عُقدت في محاولة لإنهاء الخلافات القائمة بين المتهم وطليقته وأسرتها، إلا أن النقاش تطور إلى مشادة ومشاجرة، أطلق خلالها المتهم أعيرة نارية تجاه الحاضرين، ليسقط عدد من أفراد الأسرة بين قتيل ومصاب.

مصرع 4 أشخاص

وأسفر إطلاق النار عن مصرع 4 أشخاص، هم ابنة المتهم، وشقيقا طليقته، وزوج ابنة خالتها، فيما أصيب شخصان آخران، بينما نجت طليقة المتهم وحماته من الواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثامين الضحايا وإجراء المعاينات اللازمة، مع استكمال التحريات لكشف كافة ملابسات ودوافع الجريمة.

وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على تفاصيل الواقعة كاملة، والاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.