المصري يضم هداف كهرباء الإسماعيلية.. وأبوقير للأسمدة يتعاقد مع مدافع المقاولون

أتم مسؤولو النادي المصري إجراءات التعاقد مع الإريتري علي سليمان، مهاجم كهرباء الإسماعيلية، لمدة 4 مواسم، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع سليمان قبل ساعات من غلق باب القيد الصيفي، ليصبح بذلك الصفقة السابعة التي يبرمها النادي المصري خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الفريق بمزيد من العناصر القادرة على تقديم الإضافة.

ويعد علي سليمان من أبرز لاعبي كهرباء الإسماعيلية، بعدما ظهر بمستوى مميز خلال الفترة الماضية، ونجح في تسجيل العديد من الأهداف، ليجذب أنظار عدد من الأندية قبل أن يحسم المصري الصفقة لصالحه.

وفي سياق متصل، نجح نادي أبوقير للأسمدة في إتمام التعاقد مع إياد صلاح، مدافع المقاولون العرب ومنتخب مصر للشباب، لتدعيم الخط الخلفي للفريق خلال الموسم الجديد.

وتأتي الصفقة ضمن تحركات أبوقير للأسمدة لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم، خاصة على مستوى خط الدفاع، والاستفادة من قدرات اللاعب الشاب الذي سبق له تمثيل منتخب مصر للشباب.