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إدراج 6 جامعات مصرية في تصنيف شنغهاي العالمي لعام 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إدراج 6 جامعات مصرية في تصنيف شنغهاي العالمي لعام 2026

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
نهلة الشربينى

أظهرت نتائج تصنيف شنغهاي العالمي (ARWU) إدراج 6 جامعات مصرية في نتائج نسخته الأخيرة لعام 2026، وذلك ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، والتي شملت إجمالي أكثر من 2500 مؤسسة تعليمية جرى تقييمها عالميًا.

التعليم العالي والبحث العلمي


وأشاد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الثقافة بنتائج الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي الصيني العام لسنة 2026 (ARWU)، والذي يعد واحدًا من التصنيفات العالمية المرموقة.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الوزارة تتابع عن كثب أداء الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وخاصة التصنيفات الدولية المرموقة مثل شنغهاي والتي يعد تواجد الجامعات المصرية بها مؤشرًا على نجاح جهود الدولة المصرية في تدويل منظومة التعليم العالي بتوجيه من القيادة السياسية، للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا للمعايير العالمية، ورفع تنافسية المؤسسات الأكاديمية المصرية، 
وأظهرت النتائج أن جامعة القاهرة واصلت تصدرها لقائمة الجامعات المصرية للعام الخامس على التوالي،  وجاءت في الشريحة (401-500) عالميًا، 
وجاءت جامعة الإسكندرية وجامعة المنصورة في المرتبة الثانية على المستوى المحلي، بالشريحة العالمية (601-700)، فيما حلت جامعة عين شمس وجامعة الأزهر في الشريحة (701-800)، وجاءت جامعة الزقازيق في الشريحة (901-1000).
وأبرزت النتائج تميزًا في مؤشر الإنتاج البحثي (PUB) في نتائج جميع الجامعات المصرية المدرجة، إذ سجلت جامعة القاهرة أعلى قيمة فيه على مستوى الجامعات المصرية (39.1 نقطة)، تلتها جامعة المنصورة (32.9)، ثم جامعة الإسكندرية (31.9)، وجامعة عين شمس (31.2)، وجامعة الأزهر (29.2)، وجامعة الزقازيق (26.5).
كما حققت جامعة عين شمس أقوى معدل نمو في مؤشر النشر بمجلتي Nature وScience بين الجامعات المصرية، وضاعفت جامعة الأزهر قيمة المؤشر نفسه تقريبًا منذ عام 2023، وأظهرت جامعة الإسكندرية تميزًا في مؤشر الخريجين Alumni.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار الوزارة في جهود تعزيز القدرة التنافسية للجامعات المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي متميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تطوير منظومة البحث العلمي، وزيادة التعاون مع الباحثين من مختلف دول العالم، والاهتمام بجودة الأبحاث المشتركة التي تحظى بمعدلات مرتفعة من الاستشهادات العلمية، بما يعزز فرص نشرها في الدوريات العلمية ذات التأثير المرتفع.


ولفت المتحدث الرسمي إلى الجهد المتميز للجامعات المصرية في سعيها نحو التميز الأكاديمي والبحثي، والذي ينعكس في التقدم المتواصل الذي تحققه في مختلف التصنيفات الدولية المرموقة.
يذكر أن التصنيف الصيني الأكاديمي لجامعات العالم "شنغهاي" (ARWU) نُشر لأول مرة في يونيو 2003 من قِبل مركز الجامعات ذات المستوى العالمي بجامعة شنغهاي جياو تونغ بالصين، ويُحدَّث سنويًا منذ عام 2009، ويشمل تقييم نحو 2500 جامعة على مستوى العالم، يُنشر من بينها أفضل ألف جامعة سنويًا.
ويعتمد التصنيف على 6 مؤشرات رئيسية: عدد الخريجين الحاصلين على جائزة نوبل أو ميدالية فيلدز (10%)، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة نوبل أو ميدالية فيلدز (20%)، وعدد الباحثين الأكثر استشهادًا (HiCi) المدرجين في قاعدة بيانات كلاريفيت (20%)، وعدد الأبحاث المنشورة بمجلتي Nature وScience (20%)، وعدد الأبحاث المفهرسة في قواعد Science Citation Index-Expanded وSocial Science Citation Index (20%)، والأداء الأكاديمي للفرد بالجامعة (PCP) (10%).
كما تجدر الإشارة إلى دور بنك المعرفة المصري في توفير مصادر علمية هائلة للباحثين والعلماء المصريين، مما ساهم في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، إلى جانب المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة للتصنيفات الدولية. 

تصنيف شنغهاي العالمي ARWU جامعات جامعات مصرية

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