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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«وفاء النيل» وتراث الشرقية.. البردي من قرية القراموص إلى المتحف القومي للحضارة

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محمد الطحاوي

شاركت محافظة الشرقية  في فعاليات «النيل.. حضارة وحياة» التي نظمها المتحف القومي للحضارة المصرية يومي الجمعة والسبت 14 و15 أغسطس، بالتزامن مع الاحتفال بعيد وفاء النيل، وذلك من خلال عرض حرفة البردي التي تشتهر بها قرية القراموص بمركز أبو كبير، إلى جانب الترويج للمقومات السياحية والأثرية والتراثية للمحافظة.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اهتمام المحافظة بدعم وتطوير الصناعات الحرفية والتراثية؛ باعتبارها أحد روافد التنمية الاقتصادية والثقافية، لما تمثله من قيمة حضارية تعكس الهوية المصرية، فضلا عن دورها في توفير فرص العمل ودعم وتمكين الشباب والمرأة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات اليدوية.

وأشار محافظ الشرقية إلى حرص المحافظة على المشاركة في الفعاليات والمعارض التي تستهدف الترويج للمقومات السياحية والأثرية والتراثية، وفي مقدمتها حرفة صناعة البردي بقرية القراموص، بما يسهم في دعم الحرفيين والتعريف بمنتجاتهم وتعزيز الحركة السياحية بالمحافظة.

وأشاد بدور المتحف القومي للحضارة المصرية في تنظيم الفعاليات الثقافية التي تسهم في إبراز التراث المصري والتعريف بالحرف والفنون التقليدية، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري.

وأوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة محافظ الشرقية، أن مشاركة المحافظة جاءت تنفيذا لخطة تسويق الحرف اليدوية ضمن مبادرة «أيادي مصر»، وفي إطار المشاركة المجتمعية، بالتنسيق بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية والمتحف القومي للحضارة المصرية.

وتضمنت المشاركة إقامة ركن خاص بمحافظة الشرقية لحرفة البردي، يعبر عن التراث الريفي المميز للمحافظة، إلى جانب تنظيم ورش حية وتفاعلية للتعريف بمراحل صناعة البردي وورش فنية للرسم عليه، فضلا عن عرض منتجات قرية القراموص، بما يسهم في إبراز التراث الحرفي والترويج للمنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة.

وأضافت دينا علي قطب، رئيس وحدة «أيادي مصر» بالشرقية، إن المحافظة شاركت بحرفيين اثنين لعرض منتجات قرية القراموص من البردي، إلى جانب 4 عارضين لتقديم عرض حي لمراحل تصنيع البردي، مع إعداد ركن ديكوري يعبر عن البيئة الريفية بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة رشا حسن رأفت، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية إلى أن المشاركة تضمنت الاستعانة بـ4 فنانين تشكيليين، هم الفنان الدكتور مصطفى غنيم، والفنان محمد عبد الجليل، والفنانة غادة أبو سنة، والفنانة إسراء محمد الصغير، لتنفيذ ورشة للفن التشكيلي والرسم على البردي، بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة.

وأوضحت أن المعرض تضمن قسما خاصا بالتنشيط والترويج السياحي لمحافظة الشرقية، للتعريف بأبرز معالمها السياحية والأثرية والمقومات التي تتميز بها، إلى جانب تسويق برامج للرحلات السياحية لزيارة عدد من المقاصد، ومنها قرية القراموص، ونقطة مسار العائلة المقدسة، وبرك الصيد، والمباني ذات الطراز المعماري المتميز.

وشهدت فعالية «النيل.. حضارة وحياة» عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، من بينها معارض للحرف والفنون التقليدية المرتبطة بنهر النيل، وورش لصناعة الفخار والرسم على البردي، ومعرض فوتوغرافي عن تراث النيل وطبيعته، ومعرض توثيقي عن تاريخ النيل والممارسات والحرف والمعتقدات المرتبطة به.

كما تضمنت الفعاليات ورشا فنية للأطفال للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه النيل، وعروضا فنية مستوحاة من تراث مصر القديمة وأرض النوبة، وحكايات تعريفية عن النيل في مصر القديمة، إلى جانب ورش لفن المصغرات وتصميم نماذج مستوحاة من البيوت النوبية، وعرض لوحات فنية مستوحاة من عروس النيل.

وفي ختام الفعالية، منح قيادات المتحف القومي للحضارة المصرية شهادات تقدير للقائمين على وحدة «أيادي مصر» والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقي، والفنانين التشكيليين والحرفيين المشاركين، تقديرا لمشاركتهم في فعاليات «النيل.. حضارة وحياة» وإسهامهم في إبراز التراث المصري والحرف التقليدية.

الشرقية محافظة الشرقية حضارة وحياة المتحف القومي للحضارة بعيد وفاء النيل

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