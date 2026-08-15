ضبط شخصين تعديا على جارتهما بالضرب في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وشقيقه بممارسة أعمال البلطجة والتعدى بالضرب على أسرته بالشرقية.





بالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 الجارى، تلقى مركز شرطة ديرب نجم بلاغا من والدة القائم على النشر، ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من قيام شخصين بالتعدى عليها بالسب والضرب، ما أدى إلى إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال.

تم ضبط المشكو فى حقهما، وهما شقيقان، مقيمان بدائرة المركز، وبمواجهتهما نفيا ما نسب إليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.









