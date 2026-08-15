خلافات الجيزة.. القبض على سيدتين تعديا على شخص بإشارات خادشة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سيدتين لقيامهما بالتعدى عليه بالسب وتوجيه إشارات خادشة للحياء له بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 أغسطس الجارى حدثت مشادة كلامية بين القائم على النشر "سائق"، وشقيقتين (جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) ، تعدى خلالها الشقيقتان على الشاكى بالسب وتوجيه إشارات خادشة للحياء له حال سيره بالسيارة قيادته أمام مسكنهن لخلافات بينهم حول الجيرة.

وتم تحديد الطرفين ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم الصلح والتراضى فيما بينهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.