طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني بـ3 مدن جديدة

أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلاً في أجهزة تنمية مدن بدر والعبور الجديدة وأسوان الجديدة، طرح عدد من المحال التجارية والصيدليات والوحدات الإدارية والمهنية للبيع بالمزاد العلني، وذلك في إطار توفير الخدمات والأنشطة المختلفة لسكان المدن الجديدة، وتعزيز الخدمات التجارية والإدارية بها.

ففي مدينة بدر، سيتم طرح 7 محال وصيدلية بمساحات تتراوح بين 18م² و37م² بمنطقة 295 عمارة، المرحلة الثالثة لسكن العاملين بالعاصمة الجديدة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء 16 / 9 / 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز.

وفي مدينة العبور الجديدة، سيتم طرح 13 محلًا تجارياً و8 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 14م² و 91م² بمختلف المناطق، للبيع بالمزاد العلني، وستُعقد جلسة المزاد يوم الاثنين 31 /8 / 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز.

وفي مدينة أسوان الجديدة، سيتم طرح 15 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين 22م² و57م²، بالإضافة إلى 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 57م² للوحدة، بمختلف المناطق، للبيع بالمزاد العلني، وستُعقد جلسة المزاد يوم الأحد 20 / 9 / 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الراغبين في دخول المزادات يمكنهم معاينة الوحدات المطروحة على الطبيعة خلال مواعيد العمل الرسمية، وتخضع جميع المزادات لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وتأتي هذه الطروحات في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إتاحة المزيد من الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية بالمدن الجديدة، بما يسهم في توفير احتياجات السكان ودعم حركة التنمية بهذه المدن.