وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق بعدد من المدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمرافق والخدمات بعدد من المدن الجديدة.

وذلك في إطار توجيهاتها بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ورفع كفاءة المحاور والطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الطرق والمحاور وشبكات المرافق بالمدن الجديدة، باعتبارها مكونًا أساسيًا في دعم خطط التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات، مشددةً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية ومواصفات التنفيذ، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة المستهدفة منها.

وأضافت وزيرة الإسكان أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق لا تقتصر على تحسين حركة المرور فحسب، وإنما تستهدف أيضًا توفير بيئة عمرانية متكاملة وآمنة، ورفع كفاءة الربط بين المناطق السكنية والخدمية والصناعية، مؤكدةً أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والجهات التنفيذية، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمختلف الأعمال، للحفاظ على الاستثمارات القائمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرضت وزيرة الإسكان تقريرًا بشأن موقف عدد من المشروعات، حيث تمت الإشارة إلى أنه في مدينة الفيوم الجديدة، بدأت الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة ومدينة الفيوم عاصمة المحافظة، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية الداعمة لحركة التنمية والاستثمار بالمدينة، حيث تم وضع برنامج زمني مكثف يستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام واحد فقط، بدلًا من 24 شهرًا.

وتبدأ المرحلة الثانية من نقطة انتهاء المرحلة الأولى للطريق الرابط على طريق بني سويف الزراعي، بما يعزز سهولة الحركة والربط الإقليمي، ويدعم التوسع العمراني والاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات والخدمات.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، تطرق التقرير إلى تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة شبكة الطرق، تشمل أعمال الرصف بالتجمع السادس بطريقي MR5 وBR، واستكمال أعمال الطرق بالحيين الأول والثاني بمنطقة بيت الوطن، إلى جانب أعمال تطوير مدخل الحي الأول القادم من طريق السويس وربطه بطريق K3، واستمرار تنفيذ طبقات الرصف بقطاع K1 بالطريق الرابط بين الحيين الأول والثاني ومدخل المنطقة من طريق التسعين الشمالي.

وفي مدينة حدائق أكتوبر، تابعت وزيرة الإسكان أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الموازي لطريق الفيوم والمتفرع من نهاية طريق R3، والتي تشمل إزالة ورفع المخلفات، وتنفيذ أعمال الأسفلت، وإنشاء الأرصفة، بالتوازي مع أعمال التطهير والصيانة الوقائية لشبكات الصرف الصحي بقطاع (ب) بمنطقة زهور سيتي «ابني بيتك 5»، بما يحافظ على كفاءة منظومة المرافق واستدامة الخدمات، إلى جانب أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الحي الإيطالي R4، حيث تفقدت أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية.

وفي مدينة السويس الجديدة، تابعت الوزيرة إجراءات رفع كفاءة الطريق الساحلي بالحي الصناعي الأول وتعزيز عوامل السلامة المرورية، حيث تم توجيه الجهات المعنية لدراسة الملاحظات المرورية والفنية، وتحسين المداخل والمخارج، ومراجعة وسائل التهدئة والإرشاد والعلامات التحذيرية، بما يسهم في الحد من الحوادث، وتحقيق السيولة المرورية، وتأمين حركة النقل، وخدمة الأنشطة الصناعية والاقتصادية بالمدينة.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة أسيوط الجديدة ومحافظة أسيوط، والتي تشمل توسعة جانبي الطريق ورفع كفاءة القطاعات القائمة، وإزالة طبقات الأسفلت القديمة، وفرد طبقات السن، إلى جانب صب قواعد أعمدة الإنارة، ومد خطوط الغاز للخط الرئيسي المغذي للمدينة، واستكمال الأعمال بالجزر الوسطى بالطريق، وأعمال الزراعة والتشجير، بما يدعم حركة المواطنين والتنمية والاستثمار بالمدينة.

وفي مدينة بدر، تابعت وزيرة الإسكان أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف الأحياء، ومنها أعمال تنفيذ طبقات الأسفلت بالحي الرابع، وتطوير وتوسعة الشارع الفاصل بين المجاورة الثالثة والمجاورة الرابعة بالحي الثالث، حيث تم التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات.

وفي إطار استكمال تطوير شبكة الطرق بمدينة بدر، جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطريق الرابط بين «هايبر وان» ومنطقة «سكن مصر»، بما يعزز الربط بين المناطق السكنية والخدمية والتجارية والمحاور الرئيسية، ويحسن حركة التنقل داخل المدينة.

وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، تابعت المهندسة راندة المنشاوي أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، ومنها استكمال تطوير المدخل الرئيسي للمدينة بمدخل حي الزهور (29)، وتركيب الأرصفة بحي الزهور، واستكمال أعمال دهانات الأرضية بالجزء الجنوبي من حي الفيروز (28)، وتركيب مطب مروري، وترميم المرمات بالأسفلت بالمحور الفاصل بين حي المروج (19) وحي الشرق (20)، بالتوازي مع تكثيف أعمال الرقابة والتصدي لمخالفات البناء.